أسعار النفط ترتفع مع تراجع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الإثنين، نتيجة ضعف قيمة الدولار الأميركي أمام سلة العملات الدولية، واستمرار التفاؤل بشأن تعافي الطلب الصيني على الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 19 سنتا أو 0.23% إلى 82.97 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» بمقدار 20 سنتا، أو 0.26%، لتصل إلى 76.88 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

تراجع الدولار

وأدى غلق مصرفي «سيجنتشر» و«إس في بي» إلى عمليات بيع في الأصول الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تراجع الدولار أمام سلة العملات الدولية، وضعف الدولار يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى، ما يدعم أسعار النفط.

كما دعم سوق الطاقة أيضا تصريح الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر بشأن تفاؤله بإمكانية ارتفاع طلب الصين على النفط ليسجل مليوني برميل يوميا، لكنه تفاؤل مشوب بالحذر على المدى القصير إلى المتوسط.