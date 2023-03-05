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الرئيس الكوبي يستقبل المدير التنفيذي لمجموعة النفط الروسية «روسنفت»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 08:53 مساء
الرئيس الكوبي يستقبل المدير التنفيذي لمجموعة النفط الروسية «روسنفت»
مجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة للنفط. (الإنترنت)
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استقبل الرئيس الكوبي في هافانا المدير التنفيذي لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة للنفط، حسبما أعلنت الرئاسة في بيان.

وقال بيان صادر عن الرئاسة مساء السبت إن ميغيل دياز-كانيل استقبل السبت إيغور سيتشين وأعرب عن امتنانه لـ«كافة أطراف الاتحاد الروسي التي بذلت جهدًا، أولًا من خلال فهم الوضع في كوبا والآن عبر فعل كل ما يمكننا القيام به معًا للمضي قدمًا»، بحسب «فرانس برس».

ولا يحدد النص الهدف من زيارة مدير المجموعة النفطية الروسية التي تأتي في وقت تمرّ البلاد بأزمة خطيرة مرتبطة بإمدادات الوقود. وقالت الرئاسة الكوبية إن إيغور سيتشين أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يشرف بشكل مباشر وشخصي على كل المشاكل والمسائل المرتبطة بالتعاون بين روسيا وكوبا».

اتفاقات لإمداد النفط مع روسيا والجزائر
وكان الرئيس الكوبي الذي تمر بلاده بأسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثين عامًا، قد زار روسيا في نهاية نوفمبر الماضي في إطار جولة دولية قادته أيضًا إلى الجزائر وتركيا والصين. وبعد الجولة، أشار دياز-كانيل إلى أنه وقع عدة اتفاقات لإمداد النفط مع روسيا والجزائر. 

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ومنذ مايو، تعاني كوبا عجزًا مزمنًا في الإنتاج الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي في البلاد. ويأتي ذلك فيما بات شحّ الوقود متكررًا، كما باتت صفوف الانتظار يومية بهدف الحصول على الطعام.

تعزيز «شراكتهما الاستراتيجية» في 2023
وفي نهاية ديسمبر، أعلنت كوبا أن الدولتين تأملان في تعزيز «شراكتهما الاستراتيجية» في العام 2023، مع «الرغبة المشتركة لتعميق الحوار السياسي والعلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والتعاون».  ووصل تبرع بـ25 ألف طن من القمح من روسيا إلى هافانا في فبراير.

تخضع كوبا لحصار أميركي منذ العام 1962. كما تخضع موسكو لحزمة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى ضرب الاقتصاد الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

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