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«نيويورك تايمز»: تويتر تسرح 200 موظف ما يعادل 10% من قوتها العاملة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 08:13 مساء
«نيويورك تايمز»: تويتر تسرح 200 موظف ما يعادل 10% من قوتها العاملة
شعار تويتر على أجهزة إلكترونية في واشنطن. (أ ف ب)
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سرحت «تويتر» 200 موظف على الأقل، أي ما يعادل 10% من قوتها العاملة، وفق ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» مع استمرار شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة في إلغاء وظائف.

وتشمل عملية التسريح الجديدة مديري منتجات وخبراء بيانات ومهندسين يعملون على التعلم الآلي وموثوقية المنصة، كما أوضحت الصحيفة الأميركية الأحد. ولم تؤكّد «تويتر» على الفور التقارير، بحسب «فرانس برس».

وكانت إستر كروفورد المسؤولة عن تطوير منتجات الشبكة الاجتماعية، واحدة من الموظفين الذين سرّحوا وفقا للصحيفة. وكانت بين عدد قليل من المديرين التنفيذيين الذين بقوا في تويتر قبل أن يشتريها في أكتوبر إيلون ماسك.

فورة توظيف في قطاع التكنولوجيا
وكروفورد داعمة قوية لماسك وللشركة وذهبت إلى حد إعادة تغريد صورة لها وهي نائمة في كيس نوم في مكان عملها. وأعلنت شركات عملاقة أخرى في قطاع التكنولوجيا بما فيها أمازون وألفابت وميتا، تسريح آلاف الموظفين العام الماضي.

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وتأتي عمليات التسريح بعد فورة توظيف في قطاع التكنولوجيا حين سارعت الشركات لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها خلال جائحة كوفيد عندما أصبح العمل وخدمات كثيرة تنجز عبر الإنترنت.

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