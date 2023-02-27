أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في تعاملات متقلبة اليوم الإثنين، حيث أدى ارتفاع سعر الدولار مقابل سلة العملات الدولية والمخاوف من الركود إلى تعويض المكاسب الناشئة عن خطط روسيا تعميق خفض إنتاجها.

وتداولت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي عند 76.09 دولار للبرميل، أو 23 سنتا، أو 0.3% منخفضة، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» بمقدار 30 سنتا، أو 0.36%، عند 82.86 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع الدولار

وحلق الدولار قرب أعلى سعر سجله منذ سبعة أسابيع اليوم بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي عززت وجهة النظر القائلة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر ولفترة أطول. ويجعل الدولار السلع المسعرة به أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ مايو العام 2021، مما زاد من الضغط الهبوطي.

وعلى صعيد العرض، تخطط روسيا لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنسبة تصل إلى 25% في مارس مقابل فبراير الجاري، متجاوزة تخفيضات الإنتاج المعلنة سابقا بنسبة 5% من إنتاجها خلال الشهر.