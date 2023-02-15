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أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 08:21 صباحا
أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
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واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، وتوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» 72 سنتا أو 0.8% إلى 84.86 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 68 سنتا أو 0.9% إلى 78.38 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وصعدت مخزونات الخام الأميركية بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.

وكانت الزيادة أكبر بكثير من الزيادة البالغة 1.2 مليون برميل التي توقعها تسعة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم ، مما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على الوقود.

وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.7 مليون برميل، وفق المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها.

وقال محللون من هايتونج فيوتشرز «بيانات المعهد وضعت ضغوطا متزايدة على سوق النفط لأن هذا سيكون الأسبوع الثامن من بناء المخزونات.. الطلب الفاتر في السوق الأميركية سيستمر في خفض أسعار النفط على المدى القريب».

استمرار رفع الفائدة في أميركا
في غضون ذلك، قال مسؤول في مجلس الاحتياطي الفدرالي أمس الثلاثاء إن البنك المركزي الأميركي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا للتغلب على التضخم بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد تسارعت في يناير.

وتوقع محللون من بنك «إيه إن زد» زيادات في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة شهري مايو ويونيو المقبلين، بالإضافة إلى الارتفاع في مارس المقبل.

فيما ترى منظمة «أوبك» أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام بمقدار 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3%، مما رفع التوقعات من فبراير بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

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