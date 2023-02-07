أسعار النفط ترتفع مع تعافي الطلب في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء مدفوعة بالتفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، والمخاوف بشأن نقص الإمدادات بعد إغلاق محطة تصدير رئيسية إثر الزلزال المدمر في تركيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 82 سنتا، أو 1.01%، إلى 81.81 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا، أو 1.11%، إلى 74.93 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال المحلل لدى «أوندا» إدوارد مويا: «أسعار النفط الخام آخذة في الارتفاع على خلفية التوقعات بأن الانتعاش الصيني سيترسخ، وبسبب انقطاع الإمدادات جراء الزلزال في تركيا».

السعودية ترفع الأسعار للمشترين الآسيويين

ورفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار خامها الرئيسي للمشترين الآسيويين للمرة الأولى في ستة أشهر وسط توقعات بتعافي الطلب على النفط خصوصا من الصين.

وتوقفت العمليات في ميناء تصدير النفط التركي البالغ مليون برميل يوميا في جيهان بعد زلزال كبير ضرب المنطقة، وستغلق محطة «بي تي سي»، التي تصدر النفط الخام الأذربيجاني إلى الأسواق الدولية في السادس والثامن من فبراير.

فيما تراقب أسواق النفط عن كثب خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول غدا الأربعاء، وفق «رويترز». وعادة ما تعمل زيادة أسعار الفائدة على تقوية الدولار، مما قد يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين غير الأمريكيين.