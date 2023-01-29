  • Alwasat News
Atwasat

مكارثي يبحث مع بايدن تجنب التخلف عن سداد الديون الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 10:17 مساء
مكارثي يبحث مع بايدن تجنب التخلف عن سداد الديون الأربعاء
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي خلال مؤتمر صحفي في الكونغرس. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي أنه سيبحث الأربعاء مع الرئيس جو بايدن كيفية تجنيب الولايات المتحدة التخلّف عن سداد ديونها، لكنّه شدد على وجوب أن يعيد سيد البيت الأبيض النظر في قراره الرافض خفض الإنفاق مقابل رفع سقف الدين العام.

وقال مكارثي في تصريح لشبكة «سي.بي.اس» الأحد «أريد أن أجد طريقة معقولة وتنم عن حس بالمسؤولية لرفع سقف الدين العام»، وفي الوقت نفسه ضبط ما وصفه بأنه «إنفاق جامح» للكونغرس، بحسب «فرانس برس».

والمحادثات ستكون الأولى لمكارثي مع بايدن منذ انتخابه رئيسًا لمجلس النواب هذا الشهر بعد سيطرة الجمهوريين على الغرفة. ورفع سقف الدين العام يتيح للحكومة تغطية النفقات وهو تدبير روتيني في أغلب الأحيان.

لكن أعضاء في الغالبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب يهددون بعدم المصادقة على التدبير الذي يرفع سقف الدين العام المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار. وسبق أن أعلن بايدن أن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض.

تجنّب الفوضى الاقتصادية
مؤخرًا، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن رفع سقف الدين العام «من واجب هذه البلاد وقادتها لتجنّب الفوضى الاقتصادية». وتابعت «لطالما فعل الكونغرس ذلك، والرئيس يتوقع أن يقوم المجلس بواجبه مجددًا»، مؤكدة أن الأمر«غير قابل للتفاوض».

وينبئ هذا الموقف بصدام حاد قد تشهده البلاد في الأسابيع المقبلة. وتحذر وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد من شأنه أن يسبب «أزمة مالية عالمية» وسيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وسيقوض مكانة الدولار بصفته عملة احتياطية دولية.

-  بايدن يبحث مع مكارثي سقف الدين الأميركي وسط تحذيرات من التخلف عن سدادها
- وزيرة الخزانة الأميركية: حاجة ملحة للتواصل مع الصين بشأن المسائل الاقتصادية

الخميس، بدأت وزارة الخزانة الأميركية اتخاذ «تدابير استثنائية» لخفض الديون المستحقة الخاضعة للسقف المحدد، وتجنب التخلف عن السداد. لكن وزارة الخزانة حذرت من أن الأدوات المتاحة لن تساعد إلا لفترة محدودة لا تتجاوز على الأرجح ستة أشهر.

مكارثي: البلاد «لن تتخلف عن السداد»
وفي حين أكد مكارثي أن البلاد «لن تتخلف عن السداد»، شدد على أن الديمقراطيين يتحمّلون مسؤولية الإنفاق الذي بلغ أعلى مستوياته في السنتين الأوليين من عهد بايدن. وشدد في تصريحه لشبكة «سي.بي.اس» على أنه «لا يمكن الاستمرار في هذا المسار».

وقال إنه يريد الاجتماع مع بايدن و«التوصل إلى اتفاق يمكننا من المضي قدما في وضع البلاد على مسار التوازن». وتابع «أعتقد أن الرئيس سيكون مستعدا للتوصل إلى اتفاق».

وقالت جان-بيار إن اللقاء بين بايدن ومكارثي سيتطرق أيضًا إلى جهود يبذلها الرئيس لخفض العجز الأميركي «من خلال تدفيع الأكثر ثراء والشركات الكبرى حصصها العادلة» عوضا عن اقتراح بعض الجمهوريين خفض الإنفاق الاجتماعي العرضة للتسييس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد المصري لكرة القدم يوقف التعامل مع مرتضى منصور

الاتحاد المصري لكرة القدم يوقف التعامل مع مرتضى منصور
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي

خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
«آس» الإسبانية: عودة قريبة لزيدان في عالم التدريب

«آس» الإسبانية: عودة قريبة لزيدان في عالم التدريب
«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة
ديوكوفيتش بطل تنس أستراليا للمرة العاشرة ويعادل الرقم القياسي لنادال في «الغراند سلام»

ديوكوفيتش بطل تنس أستراليا للمرة العاشرة ويعادل الرقم القياسي لنادال في «الغراند...
اتحاد المزارعين في إيطاليا ينتظر وصول 82.7 ألف عامل موسمي من خارج الاتحاد الأوروبي

اتحاد المزارعين في إيطاليا ينتظر وصول 82.7 ألف عامل موسمي من خارج الاتحاد ...
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط

تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة

لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
بوسطن يحبط جيمس وليكرز في «كلاسيكو» دوري السلة الأميركي

بوسطن يحبط جيمس وليكرز في «كلاسيكو» دوري السلة الأميركي
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم

بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
إيران تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة استهدف موقعا عسكريا

إيران تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة استهدف موقعا عسكريا
إنتر يتخطى كريمونيزي بثنائية ويصعد للمركز الثاني بالدوري الإيطالي

إنتر يتخطى كريمونيزي بثنائية ويصعد للمركز الثاني بالدوري الإيطالي
وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس

وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان

أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان
القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس

القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس
سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة

سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة
هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بان كي مون يدعو للخروج بخطوات فعلية خلال مؤتمر المناخ بالإمارات
بان كي مون يدعو للخروج بخطوات فعلية خلال مؤتمر المناخ بالإمارات
اتحاد المزارعين في إيطاليا ينتظر وصول 82.7 ألف عامل موسمي من خارج الاتحاد الأوروبي
اتحاد المزارعين في إيطاليا ينتظر وصول 82.7 ألف عامل موسمي من خارج...
«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة
«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة ...
أزمة اقتصادية حادة ترغم أسرًا سودانية على التقشف
أزمة اقتصادية حادة ترغم أسرًا سودانية على التقشف
تحولات في العلاقات التجارية «الأميركية - الصينية» مدفوعة بالتوترات «وكوفيد»
تحولات في العلاقات التجارية «الأميركية - الصينية» مدفوعة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي...
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%...
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون ......
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا...
أسعار الذهب العالمية تقفز 13 دولارا
أسعار الذهب العالمية تقفز 13 دولارا...
المزيد
مكارثي يبحث مع بايدن تجنب التخلف عن سداد الديون الأربعاء
مكارثي يبحث مع بايدن تجنب التخلف عن سداد الديون الأربعاء...
اليمن: المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي حوالي 3 أشهر
اليمن: المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي حوالي 3 أشهر...
ائتلاف «قطري - فرنسي - إيطالي» للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية
ائتلاف «قطري - فرنسي - إيطالي» للتنقيب عن الغاز في المياه ......
تحولات في العلاقات التجارية «الأميركية - الصينية» مدفوعة بالتوترات «وكوفيد»
تحولات في العلاقات التجارية «الأميركية - الصينية» مدفوعة ......
أزمة اقتصادية حادة ترغم أسرًا سودانية على التقشف
أزمة اقتصادية حادة ترغم أسرًا سودانية على التقشف...
المزيد