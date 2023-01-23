أسعار النفط تتراجع مع عطلة رأس السنة القمرية في شرق آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، مع عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا، لكنها حافظت على معظم مكاسب الأسبوع الماضي على خلفية احتمالات حدوث انتعاش اقتصادي في الصين خلال العام الجاري.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 46 سنتا، أو 0.5%، إلى 87.17 دولار، في حين هبطت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو منخفضة 0.4%، إلى 81.28 دولار للبرميل، وارتفع «برنت» الأسبوع الماضي بنسبة 2.8%، بينما سجل الخام الأميركي مكاسب بنسبة 1.8%.

انتعاش قطاع الطيران في الصين

وأعرب المحللون عن تفاؤلهم بشأن ارتفاع أسعار النفط في ظل توقعات انتعاش الاقتصاد، حيث أشار محللو السلع في «إيه إن زد» في مذكرة، إلى أن البيانات تظهر انتعاشا قويا في رحلات السفر في الصين بعد تخفيف قيود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، لافتين إلى قفزة بنسبة 22% في الازدحام المروري على الطرق حتى الآن هذا الشهر مقارنة بالعام السابق.

وقال المحللون إن «الزيادة المتوقعة في الطلب تأتي في الوقت الذي تستعد فيه السوق لمزيد من العقوبات على النفط الروسي».

وسيضع تحالف الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع حدا لأسعار المنتجات المكررة الروسية ابتداء من الخامس من فبراير، إضافة إلى سقف أسعار الخام الروسي المعمول به منذ ديسمبر الماضي، وحظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر.