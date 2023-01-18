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إضراب واسع في فرنسا الخميس احتجاجًا على تعديل نظام التقاعد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 10:33 مساء
إضراب واسع في فرنسا الخميس احتجاجًا على تعديل نظام التقاعد
عمال مضربون ونقابيون خارج موقع مصفاة توتال إنرجيز في غرب فرنسا، 14 أكتوبر 2022 ( أ ف ب)
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تستعد فرنسا ليوم إضراب حاشد، الخميس، مع توقف القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي يراهن الرئيس إيمانويل ماكرون مستقبله السياسي عليه في بلد منقسم.

يصطدم المشروع وبنده الرئيسي المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بدلاً من 62 حاليا بجبهة نقابية موحدة ورفض شعبي واسع، حسب ما أفادت وكالة «فرانس برس».

على الصعيد السياسي، فإن الرهان كبير بالنسبة لحكومة لا تتمتع إلا بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية، إذ يعارض كل من اليسار واليمين المتطرف الإصلاح، ووحدها المعارضة اليمينية الكلاسيكية تقترح تسوية محتملة.

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ومن المقرر أن يجرى تعبئة أكثر من 10 آلاف شرطي ودركي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن خلال التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية التي تتوقع مشاركة نحو ألف متظاهر قد يلجأون إلى العنف. ودعت الحكومة إلى عدم تعطيل البلاد وأعربت عن الأمل في ألا يستمر الحراك طويلا.

وقال وزير النقل المفوض كليمان بون «سيكون يوم خميس صعبا جدا.. اضطرابات كبيرة في وسائل النقل»، داعيًا إلى تأجيل التنقل والعمل عن بُعد.

إلغاء خُمس الرحلات من مطار باريس
كما طلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إلغاء الخميس خُمس الرحلات من مطار باريس-أورلي، بسبب إضراب المراقبين الجويين. وفي السكك الحديد، تتوقع شركة «إس إن سي إف» الوطنية اضطرابات كبيرة مع تسيير ثلث القطارات السريعة أو حتى خُمس القطارات السريعة وفقا للخطوط، ومعدل قطار إقليمي واحد من عشرة.

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