  • Alwasat News
Atwasat

الأمم المتحدة تدعو إلى «استثمارات ضخمة» لإعادة إعمار باكستان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 05:31 مساء
الأمم المتحدة تدعو إلى «استثمارات ضخمة» لإعادة إعمار باكستان
سكان متضررون من الفيضانات انتقلوا للعيش بالقرب من حقول أرز مدمرة في يعقوب آباد في باكستان، 26 أغسطس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الإثنين، بجمع أكثر من ثمانية مليارات دولار تحتاج إليها باكستان لإعادة الإعمار بعد أن اجتاحتها فيضانات مدمّرة العام الماضي.

وقال غوتيريس «لا تستحق أي دولة أن تشهد ما حدث في باكستان»، متحدثا في افتتاح مؤتمر دولي يهدف إلى جمع مساعدات لباكستان بقيمة نحو ثمانية مليارات دولار من أصل 16.3 مليار ضرورية لإعادة بنائها خصوصا على نحو يمكنها من الصمود في مواجهة عواقب التغيّر المناخي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال غوتيريس «يجب أن نرد على استجابة الشعب الباكستاني البطولية.. باستثمارات ضخمة». كما طالب بإصلاح النظام المالي الدولي لمساعدة باكستان، وهو موضوع أثاره خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) في مصر.

ودعا البنك الدولي الإثنين إلى «إبقاء الإنفاق ضمن حدود يمكن تحمّلها». واعتبر نائب رئيس منطقة جنوب آسيا في البنك الدولي مارتن رايزر أن «التعافي المرن الحقيقي غير ممكن بدون إصلاحات مالية وهيكلية إضافية»، داعيًا إلى توجيه المساعدة الاجتماعية على نحو أفضل وإلى خفض الإنفاق الذي «يضعف الخزينة العامة»، وإلى اعتماد «ضرائب تصاعدية وأوسع نطاقًا».

باكستان خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان إذ تضم 216 مليون نسمة، مسؤولة عن أقل من 1%  من الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري، لكنها إحدى أكثر المناطق عرضة للظواهر المناخية القصوى المتزايدة جراء تغيّر المناخ. وغمرت سيول ناجمة عن الأمطار الموسمية خلال الصيف ثلث مساحة باكستان، وتسببت بمقتل نحو 1700 شخص، وبتدمير مليوني منزل، وإلحاق الضرر بالبنى التحتية، فيما بلغ عدد المنكوبين الملايين.

ضغوط على الاقتصاد الباكستاني
وأدّت الفيضانات المدمّرة إلى جانب أزمة الطاقة العالمية إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الباكستاني، ما دفع البلاد إلى وضع مالي صعب جدا. وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في المؤتمر إن بلاده في «سباق مع الزمن» لتلبية الاحتياجات الضخمة. وأضاف «نحن في نقطة تحول في التاريخ». وحثّ في حديث للصحفيين صندوق النقد الدولي على تخفيف الضغط، بقوله «أحاول باستمرار إقناعهم بمنحنا استراحة».

ودعمه الأمين العام للأمم المتحدة قائلا بسخرية «الاستقرار الاقتصادي مهم جدا. في اليوم الذي نموت فيه جميعًا، سيكون الاستقرار الاقتصادي مثاليًا». وأكد وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري أن الفيضانات «أكبر كارثة مناخية في تاريخ بلادنا»، واصفًا حجم الأضرار بأنه «هائل».

تمويل دولي «خلّاق»
دعت الأمم المتحدة وباكستان الإثنين الدول والمنظمات والشركات إلى زيادة دعمها، لاسيما ماليًا، لخطة إعادة الإعمار والتكيّف مع تغيّر المناخ على المدى البعيد في البلاد. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن «باكستان ضحية مرتين بسبب الفوضى المناخية، والنظام المالي العالمي المفلس أخلاقيا».

وأعرب عن أسفه لأن النظام المالي الدولي لا يقدّم دعما كافيا للبلدان متوسطة الدخل التي تحتاج إلى «الاستثمار في المرونة لمواجهة الكوارث الطبيعية»، من خلال خفض ديونها أو منحها تمويلاً جديدا. ودعا إلى تمويل دولي «خلّاق» لمساعدة هذه البلدان «عندما تكون في أمس الحاجة إلى ذلك». وتؤكد «خطة التعافي وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار المرنة» في باكستان، التي قُدّمت رسميًا في المؤتمر الإثنين، الحاجة إلى حوالي 16.3 مليار دولار (15.3 مليار يورو). وتقدّر الحكومة الباكستانية أنها تستطيع تأمين نصف المبلغ من خلال ميزانيتها الخاصة وشراكات في القطاعين العام والخاص، لكنها تحتاج إلى أن يدفع المجتمع الدولي الباقي.

وتعهدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتقديم تمويل بقيمة 4.2 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأعلنت الولايات المتحدة عن 100 مليون دولار إضافية. كذلك أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاريع بقيمة 360 مليون يورو للمساعدة في إعادة الإعمار، وأكد أنّ فرنسا ستساهم بعشرة ملايين يورو إضافية كمساعدات طارئة. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنّ الاتحاد الأوروبي سيقدّم 10 ملايين يورو إضافية ليصل حجم المساعدات الإنسانية إلى 172 مليون يورو.

ليس مؤتمرا للمانحين فحسب
وأوضحت إسلام أباد والأمم المتحدة أنّ مؤتمر الإثنين، الذي يحضره ممثلون عن نحو 40 دولة، وعن البنك الدولي وبنوك للتنمية، يتخطى كونه مؤتمرا تقليديا للمانحين، لأنه يسعى إلى إقامة شراكة دولية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة الإعمار، ولكن أيضًا إلى تحسين قدرة باكستان على التكيّف مع تغيّر المناخ.

غمرت مياه الفيضانات مساحات شاسعة من الأراضي لأشهر، ما خلف دمارا هائلا، وما زالت بعض المناطق في الجنوب مغمورة. وتشير يونيسف إلى أنّ نحو أربعة ملايين طفل ما زالوا يعيشون بالقرب من مياه الفيضانات الملوثة والراكدة. وما زال ملايين النازحين بعيدين عن منازلهم، وغالبا ما يجد مَن يتمكنون من العودة منازلهم مدمّرة وحقولهم يغطيها الوحل وغير صالحة للزراعة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وتضاعف عدد الباكستانيين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي ليبلغ 14.6 مليون، وفقًا للأمم المتحدة. ويقدّر البنك الدولي أن الفيضانات الكارثية ستلقي بنحو تسعة ملايين باكستاني في براثن الفقر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير

المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته

الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!

كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!
بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت

بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت
البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا (صور)

البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة ...
مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات

مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات
نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية
تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من التبغ إلى ليبيا

تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من ...
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»

%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب

عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب
الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج ...
خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل معضلة «موازنة 2023»

خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل ...
«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله و«الأقصى»
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله و«الأقصى»
قطر و«شيفرون» يوقعان اتفاقا لبناء مصنع بتروكيماويات بتكلفة 6 مليارات دولار
قطر و«شيفرون» يوقعان اتفاقا لبناء مصنع بتروكيماويات بتكلفة 6 ...
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
أسعار النفط ترتفع بعد فتح الحدود في الصين
أسعار النفط ترتفع بعد فتح الحدود في الصين
أسعار الذهب العالمية تقفز 13 دولارا
أسعار الذهب العالمية تقفز 13 دولارا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحظر الألماني على شحنات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ
الحظر الألماني على شحنات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ...
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم...
لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو الأجور
لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو ......
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر...
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%...
المزيد
الأمم المتحدة تدعو إلى «استثمارات ضخمة» لإعادة إعمار باكستان
الأمم المتحدة تدعو إلى «استثمارات ضخمة» لإعادة إعمار باكستان...
الحكومة البريطانية تلتقي النقابات بعد إضرابات واسعة
الحكومة البريطانية تلتقي النقابات بعد إضرابات واسعة...
دراسة: «التنين الأصفر» يهدد حمضيات البحر الأبيض المتوسط
دراسة: «التنين الأصفر» يهدد حمضيات البحر الأبيض المتوسط...
أسعار الذهب العالمية تقفز 13 دولارا
أسعار الذهب العالمية تقفز 13 دولارا...
أسعار النفط ترتفع بعد فتح الحدود في الصين
أسعار النفط ترتفع بعد فتح الحدود في الصين...
المزيد