  • Alwasat News
Atwasat

عدوى الإضرابات تطال موظفي الجوازات في مطارات بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 04:38 مساء
عدوى الإضرابات تطال موظفي الجوازات في مطارات بريطانيا
أعضاء نقابة الخدمات العامة والتجارية يشاركون في إضراب موظفي الجوازات بالقرب من مطار هيثرو في لندن، 23 ديسمبر 2022. (رويترز)
alwasat radio

اضطلع عسكريون، اليوم الجمعة، بمهام عناصر مراقبة جوازات السفر في مطارات المملكة المتحدة في خضم إضراب موظفي شرطة الحدود، في أحدث سلسلة إضرابات ينفذها العاملون في القطاع العام للمطالبة بتحسين الأجور. ومن المتوقع أن يصل الجمعة نحو ربع مليون مسافر إلى المطارات الستة المشمولة بالإضراب الذي يسبق عطلة الميلاد التي تصادف نهاية الأسبوع, وفق وكالة «فرانس برس».

وفي حين جرى تنبيه المسافرين إلى أنهم قد يواجهون تأخيرا، أكد مطارا غاتويك وهيثرو أن قاعات الهجرة فيهما تعمل كالمعتاد الجمعة بعدما استعانت الحكومة بعناصر من القوات المسلحة وموظفين من الخدمة المدنية. وشارك في الإضراب الذي نظمته نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS) نحو ألف عامل في مطارات هيثرو وبرمنغهام وكارديف وغاتويك وغلاسكو ومانشستر وميناء نيوهافن في الجنوب.

والإضراب هو الأول من ثمانية إضرابات تنظم يوميا بين الجمعة والأول من يناير، باستثناء 27 ديسمبر. ويأتي التحرك في أعقاب إضرابات نظمها هذا الأسبوع الممرضين وطواقم سيارات الإسعاف احتجاجا على رفض الحكومة زيادة أجورهم التي بقيت سنوات على حالها في خضم أزمة غلاء معيشة أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 11%.

عدوى الإضرابات في بريطانيا
والجمعة أعلنت الجمعية الملكية للتمريض (آر سي إن) أن الممرضين سيضربون مجددا يومي 18 و19 يناير. وقال الأمين العام لنقابة الخدمات العامة والتجارية مارك سيروتكا إن «العديد من موظفي شرطة الحدود يعانون من أزمة غلاء المعيشة». وأضاف لإذاعة (بي بي سي) إن «40 ألفا من أعضائنا يستخدمون بنوك الطعام. 45 ألفًا منهم يطالبون بتحسن ظروف العمل. إنهم عاملون فقراء». وأوضح أن الخلاف يشمل أيضا المعاشات التقاعدية والأمن الوظيفي.

وشهد العام المنصرم إضرابات في مجموعة من القطاعات من عمال الموانئ إلى المحامين بعد أن أدى التضخم المرتفع منذ عقود إلى خفض القدرة الشرائية. وأعرب رئيس الوزراء ريشي سوناك عن «حزنه وخيبة أمله» إزاء مضي موظفي شرطة الحدود قدما في تحركهم لكنه شدد على أن الحكومة لن ترضخ للإضرابات. وقال «أعتقد أننا جميعا نعلم أن التحدي الاقتصادي الأكبر الذي نواجهه جميعا هو التضخم. إنه تضخم يقضم من رواتب الجميع»، مؤكدا حرصه على «خفض التضخم».

عدوى الإضرابات في بريطانيا
في غضون ذلك، أضرب أيضا موظفو توصيل البريد التابع لاتحاد عمال الاتصالات (CWU) الجمعة للمرة الخامسة هذا الشهر. وواصل عمال الطرق السريعة الوطنية المسؤولون عن الطرق السريعة والطرق الرئيسية في لندن وجنوب شرق إنكلترا الجمعة أيضًا إضرابهم الذي بدأ الخميس ويستمر أربعة أيام. من جانبهم، سيبدأ عمال السكك الحديدية إضرابًا آخر ابتداءً من السادسة مساء الجمعة (18:00 ت غ) وحتى 27 ديسمبر.

ويوم السبت سيبدأ بعض عمال حافلات لندن وموظفي وكالة البيئة إضرابات منفصلة. وأعلن الاتحاد العام للنقابات (GMB) أن إضراب طواقم سيارات الإسعاف المقرر في 28 ديسمبر قد عُلق الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة

مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والاتحاد المصراتي (1-1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والاتحاد المصراتي (1-1)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي (0-0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي (0-0)
اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة لـ«دورينا»

اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة لـ«دورينا»
النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية

النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية
مصر: قناة السويس ليست للبيع

مصر: قناة السويس ليست للبيع
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار
إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد

إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة

رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا

المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار
مصر: قناة السويس ليست للبيع
مصر: قناة السويس ليست للبيع
التضخم في أعلى مستوياته باليابان منذ 1981
التضخم في أعلى مستوياته باليابان منذ 1981
النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية
النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف لسعر الخام الروسي
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف ......
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات ......
الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد موافقة بولندا
الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل......
«روسنفت» الروسية تسجل خسائر بقيمة 889 مليون دولار
«روسنفت» الروسية تسجل خسائر بقيمة 889 مليون دولار...
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 ......
المزيد
عدوى الإضرابات تطال موظفي الجوازات في مطارات بريطانيا
عدوى الإضرابات تطال موظفي الجوازات في مطارات بريطانيا...
مجلس الشيوخ الأميركي يقر ميزانية فدرالية بقيمة 1.7 تريليون دولار
مجلس الشيوخ الأميركي يقر ميزانية فدرالية بقيمة 1.7 تريليون ......
روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي بين 500 و700 ألف برميل يوميا
روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي بين 500 و700 ألف برميل يوميا...
النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية
النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية...
التضخم في أعلى مستوياته باليابان منذ 1981
التضخم في أعلى مستوياته باليابان منذ 1981...
المزيد