موافقة أوروبية على تمويل الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تخصيص 307.6 مليون يورو لتمويل مشروع الربط الكهربائي عبر البحر بين تونس وإيطاليا، والذي يعرف بمشروع «ELMED».

وقالت الخارجية التونسية في بيان، أمس الجمعة، إن هذه الخطوة تأتي «تتويجًا لمجهودات حثيثة ولمسار من المفاوضات مع مختلف الشركاء بمساهمة كل الهياكل الوطنية المعنية»، مضيفة أن المشروع سيمكنها من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتعزيز الأمن والانتقال الطاقي، فضلًا عن تحقيق الإدماج والتكامل مع أوروبا في مجال الطاقات المتجددة.

تونس المستفيد الوحيد من التمويل الأوروبي للربط الكهربائي

وأشارت إلى أن «تونس الدولة الوحيدة خارج الفضاء الأوروبي التي تستفيد من هذه التمويلات، فإن هذه الخطوة تعد تتويجًا لمجهودات حثيثة ولمسار من المفاوضات مع مختلف الشركاء بمساهمة كل الهياكل الوطنية المعنية».

كما اعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة «تكتسي طابعًا استراتيجيًا، ولبنة مهمة لتعزيز التعاون التونسي الإيطالي وخطوة نحو دعم العلاقات التونسية الأوروبية والارتقاء بالشراكة بين الجانبين إلى أفضل المستويات».