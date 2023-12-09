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أنواع النوافذ الخشبية لديكور أنيق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 09:55 صباحا
أنواع النوافذ الخشبية لديكور أنيق
تصميمات أنيقة لنوافذ خشبية (أرشيفية: الإنترنت)
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تعد النوافذ جزءا مهما في تصميم المنزل، فهى المساحة الوحيدة التى تسمح بإطلالة خارجية قد يتاح من خلالها الاستمتاع بمناظر طبيعية، بالإضافة إلى منحها الإضاءة وأشعة الشمس، وتجديد وتنقية الهواء، للتخلص من الجراثيم والميكروبات والروائح الكريهة، لذا هي توفر الحماية اللازمة للمنزل.

وتتعدد كذلك الأشكال الهندسية لديكورات النوافذ ما بين شكل الأقواس أو المستطيل أو المربع، فضلا عن المثلثات. كما تتعدد خاماتها ما بين الخشب أو الحديد. إلا أن النوافذ الخشبية ما زالت تضفي المزيد من الأناقة على ديكور البيت، وهناك بعض الأشكال التى من الممكن اختيار الخشب ليكون الخامة المستخدمة فيها، حسب موقع «سوبر ماما».

أنواع خشب النوافذ
- الأخشاب اللينة: غالبا ما تكون أرخص بكثير من الأخشاب الصلبة الثقيلة، وتناسب المنازل المعاصرة، وتضفي مزيدا من الأناقة، وعادة ما تكون مطلية، وستتطلب طبقة طلاء جديدة كل بضع سنوات.

- الأخشاب الصلبة: الخشب الصلب أكثر ثباتا من الأخشاب اللينة، وعمره الافتراضي طويل، ومن ضمن أنواعه خشب البلوط.

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مميزات النوافذ الخشبية
توفر النوافذ الخشبية العديد من المميزات لمنزلك. إليكِ بعض هذه المزايا، لمساعدتك في تحديد ما إذا كانت هي الخيار المناسب لك.

- عمر الخشب طويل للغاية، ويمكن أن يكون جزءا من منزلك لعشرات الأعوام.
- خامة الخشب صديقة للبيئة على عكس المواد الأخرى المستخدمة للشبابيك، حيث إن الخشب مادة طبيعية تمامًا، وأحيانا تتم إعادة زراعة الأشجار لتحل محل الأشجار التي استخدمت أخشابها في تصنيع الشبابيك.
- يعمل الخشب بمثابة عازل ممتاز للبرودة، حيث إنه يساعد في الحفاظ على الدفء في الداخل، ولا يسمح له بالتسرب.
- توفر الأخشاب خيارات متعددة من التصميمات والألوان، فالشبابيك الخشبية جذابة للغاية.
- يمكنك أيضًا نحت إطارات النوافذ الخشبية أو تلوينها، لتناسب ذوقك وتتوافق مع شكل منزلك.

عيوب النوافذ الخشببية
- الحاجة إلى الطلاء بانتظام هي واحدة من عيوب الأطر الخشبية.
- الخشب أيضًا عرضة للحشرات. مع ذلك، إبقاء الأطر مطلية بشكل صحيح ونظيفة سوف يمنع تجمع الحشرات.
- الأطر الخشبية مكلفة أكثر من الأنواع الأخرى.

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