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نصائح مهمة لاختيار ورق الديكور

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 03:08 مساء
نصائح مهمة لاختيار ورق الديكور
اختيار ورق جدران يحقق الانسجام مع الديكور (أرشيفية: الإنترنت)
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يعد اختيار تغطية الحوائط بورق الجدران أحد الطرق الشائعة لتغطية جدران المنزل بطريقة مميزة وحديثة، ويجرى من خلالها إضافة لمسات فنية إلى الغرف.

ويتوافر ورق الجدران بألوان وأنماط مختلفة، ويمكن اختيار الشكل والنوع المفضل لورق الجدران لتغطية الحائط بطرق مميزة وجذابة لمحبي التغيير والأناقة دون الحاجة لاستخدام الطلاء.
ويوجد العديد من الخيارات العصرية من حيث التصميمات والقوام والألوان والأشكال، مما جعل هذا العنصر الزخرفي يعود كوسيلة لإضفاء الطابع الشخصي على أي مساحة، حسب موقع «زهرة الخليج».

5 نصائح لمساعدتك على تجديد جدرانك.
1. فكري أولاً في نمط منزلك والغرفة التي تريدين وضعه فيها، بحيث يكون التصميم الذي تختارينه منسجمًا مع الديكور لديك. ومن الضروري أن تعكسي ذوقك وشخصيتك على الورق.

2. اجمعي بين الأنماط والأشكال، وضعي في اعتبارك إعطاء توازن مناسب لمزيج القوام والأنماط؛ وإذا اخترت خلفية ذات تصميم لأشكال كبيرة أو الكثير من الألوان لجدار واحد، فيجب أن تكون بقية الجدران في الغرفة بألوان محايدة وتصميمات بسيطة.

كيفية اختيار ورق الجدران لديكور غرفة نومك
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3. إذا كنت ستستخدمين الورق في المطبخ أو الحمام، فمن المهم أن تشتري ورق حائط مخصصاً للأماكن الرطبة «ورق الفينيل»، حتى يستمر لفترة أطول في حالة ممتازة.

4. من الضروري أن تكون الغرفة التي تريدين تعليق ورق الجدران بها إضاءة طبيعية جيدة، ويُنصح بشراء عينة صغيرة من ورق الجدران وتثبيته على الجدار، ثم تركه لفترة من الوقت ومعاينته خلال أوقات مختلفة من اليوم، وفي ظروف الإضاءة المتنوعة لضمان ملاءمته للمكان في جميع حالاته. وإذا قمتِ بوضع بعض الورق المحكم، فإننا نوصيك بوضع قطعة أثاث على ذلك الحائط، حيث يمكنك وضع مصباح طاولة؛ أو استخدمي مصباحاً أرضياً، بحيث تغمر الإضاءة الصناعية الجدار بالضوء، وبذلك يمكنك تقدير تصميم وملمس النسيج.

5. أخيرًا، هناك قاعدتان أساسيتان لاختيار ورق الحائط الخاص بك: تجب مراعاة حجم الغرفة، وتحديد مقاسات ورق الجدران بناءً عليه، وستجعل التصميمات البسيطة والألوان الفاتحة غرفتك تبدو أكبر وأكثر إشراقًا، والمطبوعات والتصميمات المحملة والألوان الداكنة على العكس ستعطي إحساسًا بأن مساحتك صغيرة، إذ يفضل اختيار النقشات الناعمة للغرف الصغيرة، والنقشات الجريئة والكبيرة الحجم للغرف الأكبر مساحةً.

اختيار ورق جدران يحقق الانسجام مع الديكور (أرشيفية: الإنترنت)
اختيار ورق جدران يحقق الانسجام مع الديكور (أرشيفية: الإنترنت)
اختيار ورق جدران يحقق الانسجام مع الديكور (أرشيفية: الإنترنت)
اختيار ورق جدران يحقق الانسجام مع الديكور (أرشيفية: الإنترنت)
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