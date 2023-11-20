أحدث تصميمات النيش.. لديكور أنيق

القاهرة - بوابة الوسط

تحول النيش في الآونة الأخيرة إلى قطعة أثاث من الأساسيات الضرورية في المنزل مثله مثل القطع الأساسية التى اعتدنا علي تواجدها داخل غرفة السفرة، لاحتواء الأدوات الخاصة بالمائدة، كما يحتوي كذلك على التحف والبلورات التي تستخدم كمظهر من مظاهر الزينة لإعطاء مظهراً جمالياً في المنزل.

وتوجد أشكل متعدده من النيش الزجاج المودرن منها ماهو على هيئة درفة واحدة وباب واحد ولكنها من الداخل تتكون من عدد من الأرفف، وهذا النوع في الأغلب يستخدم في ترتيب الأنتيكات والفضيات القيمة، حسب موقع «عالم الألوان».

كما ظهرت حديثاً أنواع النيش بدرفتين، ولكن كل واحدة تعد بمثابة وحدة نيش منفصلة، أي أنه من الممكن وضع القطعتين في مكان واحد أو فصلهما في مكانين مختلفين.

كما توجد بعض تصميمات وأشكال نيش زجاج مودرن يجري فيها دمج البوفيه مع النيش، بحيث يكون في منتصف النيش مرآه، وعلى الجانبين وحدات زجاجية مكونة من رفوف لترتيب أغراض المطبخ.

ومن المتعارف عليه منذ القدم أن النيش هو قطعة أثاث خشبية مصنوع معظمها من الخشب، مع بعض ألواح الزجاج في المنتصف، وكان يتميز بحجمه الكبير، ولكن ذلك أصبح من الماضي، حيث الآن انتشرت موديلات نيش زجاج مودرن بأشكال وتصاميم عصرية ومختلفة، فبدلاً من النيش المصنوع معظمه من الخشب، أصبح النيش يُصنع من حواف خشبية بسيطة، وأحياناً يصنع بأكمله من الزجاج، كما أصبح النيش صغير الحجم ولا يشغل حيزاً كبيراً في المكان.

وتختلف موديلات النيش الزجاج المودرن بين النيش ذي باب واحد، ونيش ذي بابين، وأيضاً ظهر حديثاً النيش ذو الثلاثة وأربعة أبواب، ولكنه في نفس الوقت وعلى الرغم من كثرة أبوابه إلا أنه لا يأخذ مساحة كبيرة.

ديكورات نيش زجاج مودرن

لعل من أفضل ديكورات نيش الزجاج المودرن هو احتواء النيش من الداخل على مرآة لتقوم بعكس الأطباق والأغراض بداخلها وتظهر جمالها.

كما توجد ديكورات النيش الحديثة المزودة بمصدر إضاءة داخلية بألوان متعددة، وهذه لمسة إبداعية تضيف بهجة للنيش، وفي نفس الوقت تظهر جمال ترتيب الأغراض.

بالإضافة إلى ذلك توجد أنواع نيش مودرن جرّار، أي مزودة بأبواب جرارة بدلاً من الأبواب العادية، وهذا يتيح أمان أكبر لما بداخل النيش، كما أنه يتميز بلمسة انسيابية وعصرية.

نصائح عند اختيار نيش زجاج مودرن

عند الاختيار بين أشكال وموديلات نيش زجاج مودرن هناك عدة نصائح واعتبارات يجب أخذها في الحسبان، ومن أهمها:

- من أهم ما يجب أخذه في الاعتبار هو مساحة الغرفة التي سوف يوضع النيش بها، فلا يجب اختيار نيش كبير في غرفة صغيرة، سوف يكون المظهر غير جذاب.

- اختيار ديكور النيش بشكل يتناسب مع باقي ديكورات الغرفة وتحديداً ديكور السفرة والبوفيه.

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- يفضل اختيار تصميم نيش مزود بإضاءة ويفضل أن تكون إضاءة ناعمة، حيث أن الإضاءة تساعد في الإحساس بالاتساع إذا كانت الغرفة صغيرة.

- مراعاة تناسب لون النيش مع باقي ألوان أثاث الغرفة مثل لون السفرة، وأيضاً يجب أن يتلاءم مع لون طلاء الغرفة حتى يتحقق التناسق.

أحدث تصميمات النيش لغرفة سفرة أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)

أحدث تصميمات النيش لغرفة سفرة أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)

أحدث تصميمات النيش لغرفة سفرة أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)

أحدث تصميمات النيش لغرفة سفرة أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)

أحدث تصميمات النيش لغرفة سفرة أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)

أحدث تصميمات النيش لغرفة سفرة أكثر أناقة (أرشيفية: الإنترنت)