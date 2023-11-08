طرق اختيار النوع المناسب للستائر في الديكور

القاهرة - بوابة الوسط

تتعدد الأفكار والنصائح لديكورات المنزل التي تجمع بين البساطة والجمال، فكل ديكور يعكس ذوق صاحبه في كل زاوية، بدءا من ديكور الأسقف المنزلية، مرورا بأشكال وموديلات ستائر المنزل، وتمثل الستائر في الديكور جزء لا يتجزأ من باقي المفروشات لما لها من أهمية في إضفاء لمسة سحرية على التصميم الداخلي للغرفة وتعزيز أرجاء المنزل بأجواء هادئة وخلابة، فهي ليست مجرد قطعة قماش يتم اختيارها مع قطع أثاث المنزل، كما تعد عامل ضبط لعوامل التناسق بين باقي المحتويات الأخرى، لذا نستعرض أسس ونصائح اختيار الستائر وكيفية الاستفادة منها حسب موقع «أتيك ديزاين».

يمكن تصنيف الستائر في الديكور من جهة الطراز

1- الستائر المودرن

وهي الاختيار الأمثل للديكور العصري للمنازل، حيث تمتاز ببساطة تفاصيلها، وسهولته تركيبها وفكها وتنظيفها، كما يدخل في صناعتها عديد الأنواع من الأقمشة كالقطن والدانتيل والشيفون.

2- الستائر الكلاسيكية

وهذا النوع مفضل لأصحاب الطراز الكلاسيكي العتيق، حيث الفخامة والرقي والمساحات الكبيرة، وتمتاز الستائر في هذا النوع بكثرة التفاصيل والزخارف، كما أن تكلفتها باهظة نظرا للخامات التي يجرى تصنيعها منها، ويكثر استخدامها في غرف الضيوف، كما يفضل أن تكون هذه الستائر معتمة لتناسب الذوق الكلاسيكي، ولكن يؤخذ عليها أنها صعبة التنظيف والفك والتركيب، وتتطلب متخصصين للقيام بهذه المهام.

عوامل اختيار الستائر في الديكور

توجد بعض الأسس التي من شأنها أن توفر لك حلولا عملية عند اختيار الستائر في الديكور

1- القماش المناسب

إن اختيار القماش المناسب له أثر كبير على اختيار الستائر المناسبة، لذا يجب وضع عاملين أساسين في الاعتبار وقت الاختيار:

- درجة تدفق الضوء: فإذا كانت الغرفة تتطلب إضاءة، يوصي بالأقمشة الخفيفة والشفافة من الحرير والقطن.

- التفريق بين نوعين رئيسيين من أنواع أقمشة الستائر، وهما: الأقمشة الخفيفة ذات السمك الرفيع كالحرير والقطن والدانتيل، الأقمشة الثقيلة ذات السمك المتين كالجلد والقطيفة والمخمل.

2- اللون المناسب

من الخطأ أن تختار ألوان الستائر قبل تحديد إذا ما كانت مناسبة للألوان الخاصة بالغرف، فلا يمكن أن تكون ألوان الستائر بعيدة كل البعد عن الديكور الداخلي، لذا يجب تحقيق عنصر الملائمة مع باقي المفروشات والمنسوجات.

3- الطول والحجم

طول الستائر وأحجامها يتناسب مع أولوياتك في كل غرفة، فالستائر الطويلة التي تصل إلى الأرض تعطي طابع فاخر وأكثر عصرية، لكنها لا تناسب غرف الأطفال، كما يجب أن يكون طول الستائر مُقدرا بطول النوافذ.

4- الاحتياجات الشخصية

المعادلة الأولى عند اختيار الستائر، أن تكون نابعة من احتياجاتك الشخصية، وأن يكون اختيارك انعكاسا لذوقك، لذا يجب أن تحدد، هل تفضل دخول أشعة الشمس أم لا؟ هل تبحث عن الخصوصية أم لا؟ هل الستائر الشفافة مناسبة أكثر من المعتمة أم العكس؟ هذه الأسئلة تسهل عليك اختيار الستائر المناسبة لمنزلك.

تصميمات الستائر تعكس فن ورقي الاختيار (أرشيفية: الإنترنت)

تصميمات الستائر تعكس فن ورقي الاختيار (أرشيفية: الإنترنت)