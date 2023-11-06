أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة

القاهرة - بوابة الوسط

غرفة المعيشة من أهم الغرف التي تحلم أي سيدة بتصميمها بشكل مميز، إذ إنها تجمع كل أفراد الأسرة في أجواء تملؤها الألفة والحب، لذا يجب تنفيذها بتصميم هادئ ومنظم لتحقيق هذا الهدف وهناك بعض الأفكار والمعايير التي يجب مراعاتها عند اختيارات التصميم، حسب موقع «مشاهير».

ديكور غرفة معيشة مودرن

يراعي عند اختيار دهانات الغرفة أن تكون بلون هادئ ومناسب للأثاث الذي سيوضع بها، ومن أكثر الألوان المحايدة في الفترة الأخيرة هو البيج الفاتح أو الداكن.

وفي حال تنفيذ هذا اللون يفضل أن تكون الأرائك والمفروشات باللون الأزرق وتحديدًا التركواز بدرجاته، على أن يكون لون الأرضيات والستائر قريب من التركواز والبيج الفاتح، حتى تشعرين بتناغم في الألوان.

وإذا كنتِ تفضلين الديكور العصري الحديث يمكنك اختيار اللون الرمادي الفاتح، واختيار مفروشات سواء الأرائك أو الستائر بلون فضي أو إحدى درجات الرمادي مع وضع لمسة رائعة من اللون الأخضر أو البرتقالي مما سيحقق تناغما مثيرا للغاية.

تصميمات ديكور عصري لغرفة المعيشة

وتجذب الديكورات التركية أخيرا عشاق التصميمات العصرية وإذا كنت ممن يفضلون هذه التصميمات فيمكنك تنفيذ غرفة المعيشة بألوان دهانات هادئة، مع تنفيذ الأرائك على شكل حرف L وتكون مفروشة باللون الأزرق أو الأخضر مع وضع وسائد ملونة بألوان كثيرة، أو تطعيم الوسائد بلون الزهري الفاتح أو الكشمير.

ولا تنسي وضع فوتيه دائري بجانب الأرائك، ووضع طاولة قصيرة من الخشب المزخرف وسط الأرائك والكراسي.

وفي حال كانت مساحة الشقة صغيرة فيمكنك تنفيذ ديكور غرفة المعيشة بكل بساطة حيث يمكن إضافة المطبخ على الغرفة بمعنى فتحها على الصالة من خلال وضع أريكة صغيرة بألوان هادئة مثل الكشمير أو البني بدرجاته.

على أن يكون المطبخ محدود بطاولة من الرخام حتى تظهر الغرفة بشكل أكثر تنظيما، ويمكن الاستفادة بها بدلا من غرفة الطعام، مع وضع كراسي بلون كنب غرفة المعيشة.

تصميم دافىء لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)

تصميم دافىء لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)