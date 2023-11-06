  • Alwasat News
Atwasat

أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 10:02 صباحا
أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة
تصميم دافىء لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

غرفة المعيشة من أهم الغرف التي تحلم أي سيدة بتصميمها بشكل مميز، إذ إنها تجمع كل أفراد الأسرة في أجواء تملؤها الألفة والحب، لذا يجب تنفيذها بتصميم هادئ ومنظم لتحقيق هذا الهدف وهناك بعض الأفكار والمعايير التي يجب مراعاتها عند اختيارات التصميم، حسب موقع «مشاهير».

ديكور غرفة معيشة مودرن
يراعي عند اختيار دهانات الغرفة أن تكون بلون هادئ ومناسب للأثاث الذي سيوضع بها، ومن أكثر الألوان المحايدة في الفترة الأخيرة هو البيج الفاتح أو الداكن.
وفي حال تنفيذ هذا اللون يفضل أن تكون الأرائك والمفروشات باللون الأزرق وتحديدًا التركواز بدرجاته، على أن يكون لون الأرضيات والستائر قريب من التركواز والبيج الفاتح، حتى تشعرين بتناغم في الألوان.

وإذا كنتِ تفضلين الديكور العصري الحديث يمكنك اختيار اللون الرمادي الفاتح، واختيار مفروشات سواء الأرائك أو الستائر بلون فضي أو إحدى درجات الرمادي مع وضع لمسة رائعة من اللون الأخضر أو البرتقالي مما سيحقق تناغما مثيرا للغاية.

تصميمات ديكور عصري لغرفة المعيشة
وتجذب الديكورات التركية أخيرا عشاق التصميمات العصرية وإذا كنت ممن يفضلون هذه التصميمات فيمكنك تنفيذ غرفة المعيشة بألوان دهانات هادئة، مع تنفيذ الأرائك على شكل حرف L وتكون مفروشة باللون الأزرق أو الأخضر مع وضع وسائد ملونة بألوان كثيرة، أو تطعيم الوسائد بلون الزهري الفاتح أو الكشمير.

-كيفية اختيار الأريكة المناسبة لغرفة المعيشة
-أشياء ضرورية يجب توافرها في غرفة المعيشة

ولا تنسي وضع فوتيه دائري بجانب الأرائك، ووضع طاولة قصيرة من الخشب المزخرف وسط الأرائك والكراسي.

وفي حال كانت مساحة الشقة صغيرة فيمكنك تنفيذ ديكور غرفة المعيشة بكل بساطة حيث يمكن إضافة المطبخ على الغرفة بمعنى فتحها على الصالة من خلال وضع أريكة صغيرة بألوان هادئة مثل الكشمير أو البني بدرجاته.

على أن يكون المطبخ محدود بطاولة من الرخام حتى تظهر الغرفة بشكل أكثر تنظيما، ويمكن الاستفادة بها بدلا من غرفة الطعام، مع وضع كراسي بلون كنب غرفة المعيشة.

تصميم دافىء لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميم دافىء لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميم دافىء لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميم دافىء لغرفة المعيشية (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»

الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»
الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال وأبوسليم

الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال ...
دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك

دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك
البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين
«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها نجاحات

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها ...
«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟

«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟
عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»

عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»
«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟

«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟
كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»

إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»
التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا

التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا
وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»
«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب غزة

«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب ...
إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي
متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة

متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة
الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري الأفريقي

الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري ...
 المزيد من ديكور

تعليقات

عناوين ذات صلة
أفضل ديكورات غرف نوم أطفال بنات
أفضل ديكورات غرف نوم أطفال بنات
5 نصائح لتصميم غرفة عائلية مثالية
5 نصائح لتصميم غرفة عائلية مثالية
4 أفكار لتصميم ديكور أنيق لمنزلك
4 أفكار لتصميم ديكور أنيق لمنزلك
ديكور مطبخ أميركاني بالطوب الحراري
ديكور مطبخ أميركاني بالطوب الحراري
ديكور مميز لنماذج غرف نوم تركية
ديكور مميز لنماذج غرف نوم تركية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نصائح وأفكار ديكور مطبخ بسيط وغير مكلف
نصائح وأفكار ديكور مطبخ بسيط وغير مكلف...
ألوان الدهانات الجديدة لغرف النوم 2024
ألوان الدهانات الجديدة لغرف النوم 2024...
ديكور مميز لنماذج غرف نوم تركية
ديكور مميز لنماذج غرف نوم تركية...
كيف تختارين سجاد منزلك؟
كيف تختارين سجاد منزلك؟...
ديكور مطبخ أميركاني بالطوب الحراري
ديكور مطبخ أميركاني بالطوب الحراري...
المزيد
أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة
أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة...
أخطاء شائعة في ديكور الصالون المودرن يجب تجنبها
أخطاء شائعة في ديكور الصالون المودرن يجب تجنبها...
كيفية اختيار ورق حائط غرف الأطفال
كيفية اختيار ورق حائط غرف الأطفال...
ديكور مميز لنماذج غرف نوم تركية
ديكور مميز لنماذج غرف نوم تركية...
ديكور مطبخ أميركاني بالطوب الحراري
ديكور مطبخ أميركاني بالطوب الحراري...
المزيد