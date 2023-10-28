أفضل ديكورات غرف نوم أطفال بنات

القاهرة - بوابة الوسط

لكي تكون غرفة طفلتك جميلة ومميزة إليكِ أفضل أفكار غرف نوم أطفال بنات يمكن أن تكون مصدر إلهام لكِ، حسب موقع «شملولة».

1- اختاري لوح رأس مريح

الاعتناء باللوح الأمامي لأي غرفة نوم عامل مبهر فوري.

2- أضواء السقف

لا تتغاضى عن أضواء السقف، حيث إن الضوء البارز سوف يضيء المساحة، ويجعل الغرفة تبدو أكثر تماسكا.

3- تثبيت كرسي معلق

إذا كان هناك ركن في غرفة النوم فثبتي فيه كرسي معلق، وضيفي إليه بطانية ووسادة دافئة، ليصبح المكان المثالي للاسترخاء وقراءة الكتب.

4- ستائر ملونة منقوشة

للحصول على تجربة ناضجة، زيني النوافذ بستائر ملونة منقوشة ثابتة من اللون الوردي.

5- خلفية في الغرفة

غطي الجدران بأي ورق حائط مفصل بالزهور.

6- ضيفي مساحة مكتبية مدمجة

بدلا من وضع مكتب في زاوية الغرفة، فكري في بناء مساحة عمل كاملة. ففي هذه الغرفة، توفر الأدراج والأرفف المدمجة تخزينا، بينما توفر طاولة الكونسول مساحة عمل نظيفة.

7- دعي الفراش يكون نقطة الاتصال

إذا كانت مساحة الغرفة منخفضة، ولا يمكنك وضع الكثير من الديكور في غرفة النوم، فاستثمري في الفراش الذي يكون مثالا لأسلوبك المفضل، والذي يمكن أن يشمل لحافا مغطي بالأقمشة المفضلة لديكِ.

8- التركيز على الأثاث الانتقالي

فكري في إنشاء غرفة يمكن أن تنتقل إلى مساحة أكبر باستخدام المفروشات الأساسية والإكسسوارات التي يمكن تحديثها بسهولة مع مرور السنين.

9- تكليف لوحة جدارية مرسومة باليد

يمكن أن تضيف لوحة جدارية مرسومة يدويا لمسة فريدة حقا إلى أي غرفة نوم.

أفكار مميزة لغرف نوم أطفال البنات (أرشيفية: الإنترنت)

أفكار مميزة لغرف نوم أطفال البنات (أرشيفية: الإنترنت)

أفكار مميزة لغرف نوم أطفال البنات (أرشيفية: الإنترنت)

أفكار مميزة لغرف نوم أطفال البنات (أرشيفية: الإنترنت)

أفكار مميزة لغرف نوم أطفال البنات (أرشيفية: الإنترنت)

أفكار مميزة لغرف نوم أطفال البنات (أرشيفية: الإنترنت)

أفكار مميزة لغرف نوم أطفال البنات (أرشيفية: الإنترنت)