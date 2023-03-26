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أهم الخطوات لتسهيل إعداد سفرة إفطار رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 12:49 مساء
أهم الخطوات لتسهيل إعداد سفرة إفطار رمضان
يوصى باعتماد البساطة والنعومة في جميع التفاصيل والإكسسوارات التي تتطلّبها مائدة رمضان (الإنترنت)
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لشهر رمضان طقوسه الخاصة ومكانته المميّزة لدينا جميعا، كونه شهرا مليئا بالنشاطات الدينية والاجتماعية، ومن المهم أن يعكس منزلكِ هذه المناسبة السامية، كالاهتمام بسفرة الطعام خاصة أنها تجمع العائلة والضيوف في كثير من أيام هذا الشهر الفضيل.

المصممة مايا إبراهيمشاه، شدّدت على ضرورة اعتماد البساطة والنعومة في جميع التفاصيل والإكسسوارات التي تتطلّبها هذه المائدة، حسب «سيدتي».

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أهم الخطوات لتسهيل إعداد سفرة رمضان:
تقول إبراهيمشاه: «تطمح جميع السيدات، إلى جانب إعداد سفرة رمضان لأفراد عائلتها وللضيوف بطريقة مميّزة، إلى أن تكون مائدتها لوحة فنية جميلة ومتناغمة، تجذب الكل لتناول الطعام. لذلك لا بدّ من أن يكون حجم السفرة ملائما لعدد الموجودين لتناول الطعام عليها، ويختلف بالتأكيد حجم السفرة فى رمضان عن الأيام العادية».

وتوضح: «أنصح كل سيدة بضرورة أن تتلاءم الأدوات الموجودة على السفرة مع أنواع الطعام المتوافرة، وأن يتناسب عدد الأدوات أيضا مع عدد الأفراد الصائمين لتناول الطعام على مائدة رمضان».

وتوصي بـ«الاهتمام عند اختيار أطباق السفرة بأن تتناسب هذه الأطباق مع أصناف الطعام الموجودة على السفرة، فكل هذا يزيد من المظهر الجمالي للمائدة، ويحسن من مظهرها العام».

كما يجب أن تتوافر فى السفرة الرمضانية بعض الصفات والشروط لكي تتيح لكل الجالسين عليها سهولة تناول كل أصناف الطعام من المقبلات والشوربة، إلى جانب الأطباق الرئيسية والحلويات.

طبق رئيس واحد
ويمكن أن نكتفي بوضع طبق رئيس واحد في منتصف السفرة، ولكن إذا كان عدد الأفراد أكثر من ذلك يمكن وضع طبقين رئيسين، بحيث يكون لكل 4 أو 5 أفراد طبق واحد.

ويفضّل بالطبع أن نبدأ بالشوربة بعد تناول التمر والعصير على سبيل المثال، لذلك يستحسن وضع إناء الشوربة على أحد جوانب السفرة، ثم نقوم بإزالته أو بوضعه جانبا، وفق ما تقول إبراهيمشاه.

كما يفضل استخدام أطباق جانبية مربّعة أو مستطيلة لكي تستغل المساحة الممكنة حول الطبق الرئيس، وترتب الأطباق تصاعديا، بحيث يكون الطبق الأصغر قريبا من الأشخاص والطبق الأكبر بعيدا عنهم، وقريبا من الطبق الرئيس.

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