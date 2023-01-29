تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط

القاهرة - بوابة الوسط

يعمل قدر الضغط بطريقة بسيطة، فهو عبارة عن وعاء محكم الغلق، به كثير من البخار بالداخل، ما يؤدي إلى تراكم الضغط المرتفع للبخار، ويساعد على طهي الطعام بشكل أسرع.

ويمكنك أن تطهي فيها أي شيء تقريبًا، يُطهى فيها الأرز في دقائق قليلة، وتطهى أصعب الأطعمة، مثل الفول والحمص في أقل من ساعة، وهي جيدة جدًا للأطعمة التي تحتاج إلى أن تكون طرية مثل اللحوم، حسب «سوبر ماما».

ويطهى فيها اللحم في مدة من نصف الساعة إلى الساعة، فيما نقدم لك هنا مميزات وعيوب استخدام قدور الضغط.

مميزات قدور الضغط

التوفير في الطاقة: استخدام قدور الضغط يوفر في الطاقة، إذ أنك تطهين الطعام في وقت أقصر مما يعني فتح الغاز مدة أقل والتوفير في الطاقة.

توفير الوقت: توفر قدور الضغط كثيرًا من الوقت في الطهي، كما أنها توفر من الجهد والوقت المبذولين في التنظيف، إذ أنها لا تسرب السوائل على البوتاجاز عكس القدور العادية.