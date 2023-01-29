تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط...

يعمل قدر الضغط بطريقة بسيطة، فهو عبارة عن وعاء محكم الغلق، به كثير من البخار بالداخل، ما يؤدي إلى تراكم الضغط المرتفع للبخار، ويساعد على طهي الطعام بشكل أسرع.
ويمكنك أن تطهي فيها أي شيء تقريبًا، يُطهى فيها الأرز في دقائق قليلة، وتطهى أصعب الأطعمة، مثل الفول والحمص في أقل من ساعة، وهي جيدة جدًا للأطعمة التي تحتاج إلى أن تكون طرية مثل اللحوم، حسب «سوبر ماما».
ويطهى فيها اللحم في مدة من نصف الساعة إلى الساعة، فيما نقدم لك هنا مميزات وعيوب استخدام قدور الضغط.
مميزات قدور الضغط
التوفير في الطاقة: استخدام قدور الضغط يوفر في الطاقة، إذ أنك تطهين الطعام في وقت أقصر مما يعني فتح الغاز مدة أقل والتوفير في الطاقة.
توفير الوقت: توفر قدور الضغط كثيرًا من الوقت في الطهي، كما أنها توفر من الجهد والوقت المبذولين في التنظيف، إذ أنها لا تسرب السوائل على البوتاجاز عكس القدور العادية.
عيوب قدور الضغط
- تحتاج في البداية إلى بعض التدريب على كيفية استخدامها.
- أسعارها أغلى من أسعار الحلل العادية ما قد يكون غير مناسب بالنسبة لبعض الأسر.
- لا تستطيعين التأكد من نضج الطعام في أثناء الطهي وتحتاجين إلى انتظار انتهاء وقت الطهي.
- هناك أصناف لا يمكن طهيها في حلل البخار، فحلل الضغط ممتازة لتحضير البقوليات واللحوم، لكن بعض الأطباق لا تناسبها.
- قد تواجهين مشكلة التسوية الزائدة، إذ لا يمكنك التأكد من درجة التسوية في أثناء الطهي.
- لا يمكنك حساب الوقت اللازم لأي طبخة تخطر على بالك بسهولة.
- تحتاج كل سيدة إلى معرفة البدائل المناسبة لمقادير المطبخ حتى تتقن جميع الوصفات.
تعليقات