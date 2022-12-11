امنحي منزلك لمسة من الدفء في ليالي الشتاء الباردة

القاهرة - بوابة الوسط

يمكنكِ اعتماد مجموعة من التغيرات المختلفة لديكور منزلك لمنحه لمسة تناسب الأجواء الشتوية الباردة، فتحولها إلى ليالٍ دافئة سواء خارج محيط المنزل أو داخله.

ومن المهم تغيير منزلك بشكل موسمي لجعله مكانًا مريحًا على مدار عام كله، فالتفاصيل الصغيرة أو التغييرات الجذرية لديكورات الشتاء واحدة من الطرق التي تساعد في الحصول على الدفء في الأشهر الباردة، حسب «ليالينا».

- امنحي بيتك إطلالة شتوية دافئة

وإليكِ مجموعة من الأفكار لديكور شتوي هادئ، كي تستمتعي بهذا الفصل من السنة مع أفراد أسرتك.

طبقة من الكتان

أبسط طريقة لإضفاء الدفء على منزلك هي وضع طبقة فوق طبقة القوام، عن طريق اللمس مثل بوكل على الوسائد ولينة مريحة سيخلق أجواءً دافئة تلقائيًا. لطالما كان الكتان هو النسيج السائد في الوقت الحالي، والخبر السار هو أنه موجود، لتبقى على النقيض من ذلك مع المزيد من الأقمشة الفاخرة مثل وسادة مخملية أورمية محبوكة من الصوف.

لوحة ألوان دافئة

لوحة الألوان في منزلك لها تأثير قوي في المواسم المختلفة، من الأبيض الحار والبيج، والأشكال المشمسة، اختاري درجات الألوان الدافئة والألوان الترابية في الديكور والأثاث للحصول على توهج دافئ.

جلود الغنم

ضع جلدًا صناعيًا أو جلد خروف حقيقيًا على سفح سريرك، أو ضع جلد خروف كريمي على كرسي بذراعين، وسيحولون على الفور غرفة بسيطة إلى ملاذ شتوي مريح.

وسائد مريحة

عندما يتعلق الأمر بتصميم منزلك لفصل الشتاء، يمكن تكييف ما يصلح في غرفة المعيشة مع غرفة النوم أيضًا، لذا امزجي الوسائد والأغطية هنا وهناك بشعور الدفء لإضافة الملمس الناعم والرفاهية على الوسائد.

التصميم الخارجي للمنزل

في حين أن التصميمات الداخلية الدافئة تدعوك إلى البقاء محتضنًا في الداخل خلال فصل الشتاء، مع التصميم المناسب، يمكن أن تصبح منطقتك الخارجية مريحة أيضًا، ويعد المفتاح لإنشاء مساحة خارجية صديقة للشتاء هو التصفيف، استخدم الوسائد والأغطية لإضفاء أجواء مريحة وتنعيم الأثاث الخارجي أو السرير النهاري.

بقعة مشمسة

استفيدي إلى أقصى حد من بقعة مشمسة على شرفتك أو حديقتك أو فنائك وأنشئ منطقة جلوس، حيث يمكنك أن تشمري عن ساعديكي لامتصاص بعض أشعة الشمس والتغلب على برد الشتاء،

كل ما تحتاجينه حقًا هو كرسي صالة وطاولة جانبية، ولكن لإضافة القليل من أشعة الشمس الإضافية، أحيطي نفسك بمجموعة متنوعة من النباتات أو الزهور التي تتحمل الشتاء والمنسوجات الملونة المريحة.

إضافة النار في المدفأة

احتفلي بالطقس البارد من خلال جمع العائلة حول ديكور النار في الفناء الخلفي أو تثبيت مدفأة فاخرة خاصة بك، وحفرة النار أو الموقد في الهواء الطلق سوف تضيف الدفء الفوري إلى منطقة في الهواء الطلق، ويمكن استخدامها لأغراض الطهي أيضًا.

ديكور شتوي هادئ (الإنترنت)