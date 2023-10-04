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تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 11:23 صباحا
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
إضفاء مزيد من المتعة والإثارة لمرتادي حديقة إكسبو آيتشي التذكارية بنسخة من«تويوتا APM» (الإنترنت)
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وجدت «تويوتا» استخداما جديدا للمركبة، التي غابت طويلا عن الأنظار، وتطلق عليها «مركبة التنقل للجميع»، من طراز «ِAPM»، التي كانت مصممة في الأساس للألعاب الأوليمبية في طوكيو العام 2020.

جرى تحويل المركبة الكهربائية بالكامل إلى «حافلة للقطط»، سيجرى استخدامها في وقت قريب في حديقة إكسبو آيتشي التذكارية في مدينة ناجاكوتي اليابانية، حسب موقع «كار سكوب».

نسخة حقيقية من الشخصية الأساسية لفيلم «توروتو»
الأمر اللافت في مركبة «ِAPM» هو التصميم الجديد الخارجي الذي بات نسخة حقيقية من الشخصية الأساسية في فيلم الرسوم المتحركة للعام 1988 «توروتو»، مع ظهور وجه القطة المبتسم في الجزء الأمامي من المركبة، وذيلها في الجزء الخلفي.

احتفظت «تويوتا» بالعجلات موضوعة تحت أغطية ديناميكية هوائية، مع تغيير مكان المصابيح الأمامية أسفل المرايا، وإضافة أربعة فئران إلى السقف.

وجرى طلاء الجزء الخارجي باللونين الأصفر والبني، مع تنجيد من الفرو للجزء الداخلي المكشوف المكون من ثلاثة صفوف وستة مقاعد.

محرك السيارة
ولم تدخل «تويوتا» أي تعديلات على المحرك، بل أبقت على خصائصه الأصلية منذ إطلاق المركبة في العام 2019. وتأتي المركبة مع محرك كهربائي بالكامل، يجعلها تقطع مسافة 100 كم بسحنة واحدة، وجرى تحديد سرعتها القصوى عند 19 كم/ساعة.

الهدف من هذا التحول هو إضفاء مزيد من المتعة والإثارة لمرتادي حديقة إكسبو آيتشي التذكارية اليابانية، التي تغطي مساحة 1.85 كم مربع. ويشرف استدويو «غيبي» على تنفيذ التصميم، فيما تعمل الحديقة على تعديلات بالداخل لتسمح بقيادة سهلة وممتعة لمركبة «تويوتا».

إضفاء مزيد من المتعة والإثارة لمرتادي حديقة إكسبو آيتشي التذكارية بنسخة من«تويوتا APM» (الإنترنت)
إضفاء مزيد من المتعة والإثارة لمرتادي حديقة إكسبو آيتشي التذكارية بنسخة من«تويوتا APM» (الإنترنت)
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