«بنتلي» تستدعي «بنتايجا» بسبب المقاعد

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت شركة «بنتلي» بعض سياراتها من طراز «بنتايجا»، وذلك بسبب مقاعد الصف الثاني غير المثبتة جيدا.

استدعاء جديد

قد تكون «بنتلي بينتايجا» واحدة من أفخم سيارات الدفع الرباعي في العالم، وأكثرها ثراءً في التصميم، ولكن هذا ليس كافيا لمنعها من التعرض لاستدعاء جديد في الولايات المتحدة الأميركية.

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وكشفت شركة «بنتلي» أن الاستدعاء يؤثر على طرازات «بنتايجا» الحديثة التي تم إنتاجها بين عامي 2022 و2023 في الفترة ما بين 20 فبراير 2022 و7 نوفمبر 2022.

وتشير الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إلى أن بعض سيارات «بنتايجا» بها مقاعد في الصف الثاني ربما لم يتم تثبيتها بشكل صحيح وقفلها على جميع حواجز المقعد.

إذا لم يتم قفل أحد قضبان المقعد بشكل صحيح فمن الممكن أن يتحرك المقعد في حالة حدوث تصادم، مما يعرض سلامة الركاب للخطر.

ولفتت «بنتلي» إلى أن أولئك الذين يمتلكون «بنتايجا» مع المشكلة قد يلاحظون بعض الحركة الصغيرة لمقاعد الصف الثاني إذا تم قفل سكة المقعد بشكل غير صحيح.

ويشارك في عملية الاستدعاء ما مجموعه 1008 سيارات من«بنتايجا». لكن الشركة المصنعة للسيارة ليست على علم حتى الآن بأي مطالبات أو حوادث أو إصابات متعلقة بالمشكلة محل الاستدعاء.

إبلاغ الوكلاء على الفور

ستبلغ «بنتلي» الوكلاء بعملية الاستدعاء في 19 يونيو 2023، بينما سيتم إبلاغ المالكين بدءا من 26 يونيو، حيث سيُطلب من المالكين اصطحاب سيارات «بنتايجا» الخاصة بهم إلى أحد وكلاء الشركة، حيث سيتم فحص أوضاع سكة حديد الصف الثاني وإعادة تعيينها.

وأوضحت الشركة أن المقاعد أو القضبان لن تحتاج إلى استبدال أي أجزاء منها، والأمر مقصور على الإصلاح فقط.

استدعاءات متكررة

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها «بنتلي» مشكلة مع طرازات «بنتايجا»، حيث تم استدعاؤها أخيرا في أكتوبر 2022 عندما تم اكتشاف أن 3000 وحدة من طرازات «بنتايجا» التي تم بيعها في الولايات المتحدة الأميركية بها خلل برمجي في نظام المعلومات والترفيه، الذي يتسبب في عرض شاشة بيضاء عند تحديد الاتجاه المعاكس.

سيارة فارهة وأسعار باهظة

تبدأ أسعار سيارات «بنتلي بنتايجا» الفاخرة من 200 ألف دولار أميركي، كونها من السيارات الفاخرة التي تتمتع بتصميم داخلي أنيق، وتزخر مقصوراتها بالجلود الغنية بالرائحة، والزخارف الخشبية الحقيقية، واللمسات المعدنية اللامعة، مما يدل على وفاء الشركة لعلامتها التجارية الفاخرة.

وتتيح «بنتلي» للمشترين تخصيص كل شيء تقريبا، حيث يمكن للمشترين اختيار الدلاء الأمامية والخلفية أو المقاعد الأربعة، أو يمكنهم اختيار مقعد الصف الثاني بثلاثة مقاعد، والصف الثالث المنبثق بمقعدين إلى المقاعد السبعة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

