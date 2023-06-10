بالفيديو.. 15 ألف دولار للحصول على أيقونة «Lada» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وكلاء«Lada» أن مبيعات سيارات «Vesta» من الجيل الجديد ستبدأ رسميا من 12 يونيو الجاري.

نماذج جديدة وفقا لموقع «عالم السيارات»

ستتوافر لمحبي سيارات «Lada» نماذج جديدة كليا من سيارات «Vesta»: نموذج سيدان، ونموذج سيدان «Cross» بمسافة خلوص أرضي مرتفعة، ونموذج «SW»، ونموذج «SW Cross» مخصص للطرق الوعرة.

الهيكل الخارجي

تتميز السيارات الجديدة عن نماذج «Vesta» السابقة بمصابيح جديدة تعمل بتقنيات «LED» الحديثة. كما جهزت بزر «Start - Stop»، لتشغيل وإطفاء المحرك، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والمرايا الجانبية، وأنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ، ومكابح معدلة زودت بأقراص فرملة لجميع العجلات.

وتأتي نسخ «Cross» من هذه المركبات بمسافة خلوص أرضي تتراوح ما بين 178 و203 ملم، وجهزت بعجلات بمقاس 17 إنشا، وأنظمة تعليق ممتازة تجعلها تجتاز الطرق الوعرة بسهولة.

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القمرة الداخلية

داخليا، أصبحت السيارة أكثر عصرية وحداثة أيضا، إذ جهّزت بشاشات لمسية طولية في منتصف واجهة القيادة، وزوّدت بأنظمة مالتيميديا جديدة، ومنافذ مختلفة لشحن الهواتف والأجهزة المحمولة، وزودت بلوحة عدادات إلكترونية جديدة قبالة المقود.

سعر السيارة و محركها

تأتي نسخ السيدان منها بعدة أنواع من المحركات، فهناك نسخة مجهزة بمحرك بنزين بعزم 90 حصانا، سيبدأ سعرها من 15 ألف دولار تقريبا، وستطرح منها نسخة مجهزة بمحرك بعزم 106 أحصنة، ستكون أغلى من النسخة الأولى بنحو 1200 دولار تقريبا.



«Lada» تطرح سيارات Vesta الجديدة بمواصفات وأسعار منافسة (الإنترنت)

«Lada» تطرح سيارات Vesta الجديدة بمواصفات وأسعار منافسة (الإنترنت)