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الوسائد الهوائية تجبر«تويوتا» على استدعاء 111000 مركبة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 02:50 مساء
الوسائد الهوائية تجبر«تويوتا» على استدعاء 111000 مركبة
«تويوتا» تطلب تجنب استخدام مقعد الراكب الأمامي في 111000 سيارة كورولا (الإنترنت)
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أصدرت شركة «تويوتا» استدعاءً لـ111000 مركبة في نحو 96000 وحدة من طرازات 2022-2023 «كورولا كروس» في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ما يقرب من 14000 مركبة في كندا، بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية.

تحذيرات بشأن المقعد الأمامي
قد أعلنت شركة «تويوتا» تحذيرات تطلب فيها من الركاب عدم الجلوس في مقعد الراكب الأمامي لسيارة «كورولا كروس» موديلات العام 2022-2023، حتى يتم إصلاح الوسادة الهوائية المعيبة.

وقالت شركة صناعة السيارات إن المشكلة موجودة في سيارات «كورولا كروس» من 2022 و2023 التي تعمل بالوقود فقط، ولا تشمل سيارات تويوتا كروس «الهجينة».

وأوضحت «تويوتا» أن المشكلة تكمن في أنه من المفترض أن تحتوي لوحة العدادات على ثقب يُفتح عند فتح الوسادة الهوائية للراكب الأمامي. ومع ذلك، نظرًا لأن المورد لم يتبع التعليمات، فقد لا يكون الثقب موجودا.

نتيجة ذلك، يمكن أن تنتفخ الوسادة الهوائية بطريقة لم تكن مصممة لها أو قد لا تنتشر عند وقوع حادث، مما قد يتسبب في وقوع إصابات خطيرة للراكب في المقعد الأمامي.

لذا نوهت الشركة بأنه في حال تعرضت السيارة لحادث، فإن عطل الوسادة الهوائية يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة أو الوفاة، ويعني الخطأ أيضا أن سيارات «تويوتا كورولا» المتأثرة بهذه المشكلة لا تمتثل لجميع اللوائح المعمول بها.

لا توجد حوادث مسجلة
لفتت شركة «تويوتا» إلى أنه سيتم إخطار مالكي سيارات «كورولا كروس» المتأثرة بهذه المشكلة بحلول أواخر يوليو 2023، وطلبت منهم تجنب الركوب في المقعد الأمامي لحين حل المشكلة، حيث ستطلب الشركة من أصحاب الموديلات التي بها مشكلة في الوسادة الهوائية إعادة سياراتهم إلى تاجر أو وكيل، ليتم فحصها، واستبدال اللوحة عند الضرورة، وسيتم إجراء جميع عمليات الإصلاح والتفتيش المتعلقة بهذا الاستدعاء مجانًا دون أي تكلفة على المالك.

حتى الآن لم يتضح بعد عما إذا كان هذا العيب قد تسبب في وقوع أية إصابات أو وفيات أو حوادث. كما لم يتم نشر إشعار «استدعاء» من قِبل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة NHTSA، وفي الوقت نفسه رفض متحدث باسم «تويوتا» التعليق على الحوادث المتعلقة بهذا الخطأ أو عواقب تلك المشكلة.

كذلك لم يتم بعد توضيح طبيعة خطأ الإنتاج الذي تسبب في عدم انتشار الوسائد الهوائية، لكن «تويوتا» تقول إنه لحل تلك المشكلة، سيتم تغيير لوحة العدادات التي تمنع الوسادة الهوائية من الانتشار.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»
 

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