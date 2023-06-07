أهمية غطاء صمام إطار السيارة وكيفية الحفاظ عليه

القاهرة - بوابة الوسط

عندما تتوقف لوضع الهواء في إطارات سيارتك فستعرف أن الهواء يدخل في الإطار من خلال صمام الإطار المحمي بغطاء بلاستيكي صغير.

قد لا تعلم مدى أهميته، لكن هل تساءلت ماذا يحدث إذا فُقِد أو كُسِر غطاء صمام الإطار؟

- يفتح الصمام للسماح بدخول الهواء إلى حجرة الإطار، بمجرد دفع مضخة الهواء، ويغلق تلقائيًا فور إزالة المضخة بذلك يحافظ على الهواء داخل الإطار يمكن أن ينفك غطاء صمام الإطار ويسقط من الإطار لعدد من الأسباب، منها إذا لم يجر إحكام شده بشكل كافٍ.

- كذلك قد تتسبب المطبات في ارتخاء الغطاء بمرور الوقت وسقوطه أما إذا جرى شده أكثر من اللازم، فقد ينكسر مما يؤدي إلى السقوط أيضًا من أسباب كسر الصمام هو عمرها الافتراضي أو تتسبب الأشعة فوق البنفسجية والحرارة والملح في حدوث تشققات.

- كذلك يمكن أن يؤدي الاحتكاك بالحواجز أو الصخور إلى كسرها أو إتلافها. يعتبر غطاء صمام الإطار مكونًا مهمًّا لأنه يساعد في الحفاظ على نظافة الصمام ويحميه من الغبار والأتربة والمياه.

- يمكنك شراء أغطية صمامات من أي متجر لبيع اكسسوارات السيارات ومن الأفضل أن تقوم بسد جميع الصمامات بأغطية، حتى إطار الاحتياط وتتوفر أغطية صمامات هواء الإطارات إما من البلاستيك أو المعدن، على الرغم من أننا نوصي باستخدام البلاستيك.

- فالأغطية المعدنية يمكن أن تتآكل بمرور الوقت وتندمج في جذع الصمام، وتصبح إزالتها صعبة للغاية عندما تحتاج إلى إعادة تعبئة الإطارات بالهواء، لا توجد بشكل عام عواقب سلبية فورية مرتبطة بعدم وجود غطاء الصمام، ولكن يمكن أن تكون هناك بعض المشكلات طويلة الأجل.

- فعند إزالة الغطاء، ينكشف الصمام ويمكن أن ينسد بأوساخ أتربة الطريق والوحل والشحوم وهذا يمكن أن يجعل من الصعب نفخ الإطار. كذلك يمكن أن يؤدي فقدان غطاء الصمام في بعض الأحيان إلى حدوث تسرب بطيء للهواء، ما يؤدي في النهاية إلى خروج الهواء من الإطار والسبب أن دخول الأوساخ إلى داخل الصمام، ما يجعله لا ينغلق بإحكام.

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