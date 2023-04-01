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بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 10:40 صباحا
بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»
«بورش» تزيح الستار عن سيارتها الفاخرة الجديدة (الإنترنت)
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نشرت «Porsche» صورا وفيديوهات عن سيارة «Cayenne» الجديدة التي صممت لتكون من بين أفضل المركبات الرباعية الدفع وأكثرها تطورا.

الهيكل الخارجي
وحصلت السيارة على العديد من التعديلات بالنسبة للتصميم الخارجي، إذ اختلف فيها شكل شبك المبرد الأمامي والفتحات الهوائية، وأشكال ممتصات الصدمات، كما حصلت على مصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED. وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

المقصورة الداخلية
أما داخليا فاختلفت السيارة كليا عن مركبات «Cayenne» السابقة، وحصلت على واجهة قيادة عصرية فيها شاشة منحنية من دون حواف موضوعة قبالة السائق، وجهّزت الواجهة بلوحة تمتد على كامل عرضها عليها لمسية، أما المقود فجاء شبيها بذلك الموجود في سيارات «Porsche 911» الجديدة، وزر التحكم بوضعيات الحركة انتقل ليصبح أسفل ويمين المقود.

وحصلت السيارة على أنظمة صوت جديدة، وتصميم مختلف للمقاعد والعناصر الداخلية، وزودت مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد، كما جهّزت بأنظمة مولتيميديا جديدة يمكن إدارتها لا سلكيا عبر الهواتف والأجهزة الذكية، وزودت المركبة بأنظمة أمان متطورة، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات توفر رؤية محيطية للهيكل، وحساسات للضوء والمطر.

محرك السيارة
وستحصل السيارة على عدة أنواع من المحركات: محرك (V6) بسعة 3.0 لتر وعزم 354 حصانا، ومحرك (V8) بسعة 4.0 لتر وعزم 474 حصانا، أما نسخ «Cayenne Turbo GT» فستأتي بمحركات بعزم 660 حصانا.
 

 

«بورش» تزيح الستار عن سيارتها الفاخرة الجديدة (الإنترنت)
«بورش» تزيح الستار عن سيارتها الفاخرة الجديدة (الإنترنت)
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