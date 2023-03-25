أسباب تعطل تكييف سيارتك بعد انتهاء الشتاء...

يحل أول يوم دافئ في الربيع، وتقوم بتشغيل مكيف الهواء في سيارتك أو شاحنتك لتكتشف أنه لم يعد ينفث الهواء البارد. ما الذي يمكن أن يحدث للمكيفات عند عدم تشغيلها طوال فصل الشتاء؟
على الرغم من أن هناك عددا كبيرا من الأسباب وراء تعطل مكيف الهواء في السيارة بعد انتهاء الشتاء، فإنه في الغالبية العظمى من الوقت، تكمن المشكلة في غاز المبرد.
تسريب غاز مبرد التكيف
- يُعرف الغاز المضغوط الذي يسمح لمكيف الهواء الخاص بك بتبريد الهواء باسم المبرد، إذا انخفض مستوى غاز التبريد بشكل كبير، فسيستمر تشغيل مكيف الهواء وينفخ الهواء؛ ومع ذلك، لن يتم تبريد الهواء في هذه العملية، ستكون نفس درجة الحرارة بالخارج.
- المبرد لا ينضب (كما يفعل البنزين في سيارتك) أو يتآكل ويحتاج إلى استبداله (مثل زيت المحرك الخاص بك)، إذا كان مستوى غاز التبريد منخفضا، فيمكن أن يكون هناك تفسير واحد فقط أنه تعرض للتسريب.
- إذا كان مكيف سيارتك به تسرب بطيء بدأ في الصيف الماضي، فإن أشهر الشتاء تسمح له بفقدان معظم أو كل المبرد، ومع ذلك، غالبا ما تبدأ التسريبات في الشتاء- ليس بسبب عدم تشغيل مكيف الهواء، ولكن بسبب ذلك.
- يتم استخدام العديد من المكونات والأختام المطاطية في أنظمة تكييف الهواء الأوتوماتيكية، عند تشغيل مكيف الهواء، تمنع زيوت التشحيم الموجودة في النظام موانع التسرب من الجفاف، عندما يتم إيقاف تشغيل نظام التكييف في الهواء البارد الجاف في الشتاء، يمكن للمطاط أن يتشقق ويسمح لغاز التبريد بالهروب.
حل مشكلة تعطل التكيف السيارة
- بسبب الطقس البارد لا يقوم السائقون بتشغيل مكيف الهواء كنتيجة طبيعية للبرد، لكن لهذا الأمر أثرا سلبيا كبيرا على تعطل المكيف، لذا يوصى بتشغيل مكيف الهواء من حين لآخر خلال أشهر الشتاء للمساعدة في منع تسريبات الشتاء، نظراً لأن تشغيل مكيف الهواء يساعد على إزالة الرطوبة من الهواء وبالتالي يقلل من تعفير النوافذ، فإن العديد من السيارات تقوم بذلك تلقائيا عندما تقوم بتشغيل مزيل الصقيع.
- إذا كانت سيارتك تنفخ الهواء الساخن بسبب تسرب غاز التبريد خلال فصل الشتاء، فيمكن لمكيف الهواء إعادة شحن النظام بسهولة.
- يجب أن تشتمل حلول ورش الإصلاح التي ستعتمد عليها لحل تلك المشكلة على كل ما تحتاجه لإعادة ملء مكيفك أثناء إصلاح تسربات الختم المطاطي التي تسببت في المشكلة.
- ضع في اعتبارك أنه ليس كل التسريبات في المكونات المطاطية، فبعضها موجود في المكونات المعدنية للنظام، في هذه الحالة يمكن استخدام منتج يحتوي على مواد مضافة تعمل على تكييف مكونات المطاط مع إغلاق التسريبات المعدنية أيضاً، ما عليك سوى تثبيت أحد تلك المنتجات وشحن نظامك بالضغط المناسب.
هذا المحتوى من تيربو العرب
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