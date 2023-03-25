أسباب تعطل تكييف سيارتك بعد انتهاء الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

يحل أول يوم دافئ في الربيع، وتقوم بتشغيل مكيف الهواء في سيارتك أو شاحنتك لتكتشف أنه لم يعد ينفث الهواء البارد. ما الذي يمكن أن يحدث للمكيفات عند عدم تشغيلها طوال فصل الشتاء؟

على الرغم من أن هناك عددا كبيرا من الأسباب وراء تعطل مكيف الهواء في السيارة بعد انتهاء الشتاء، فإنه في الغالبية العظمى من الوقت، تكمن المشكلة في غاز المبرد.

تسريب غاز مبرد التكيف

- يُعرف الغاز المضغوط الذي يسمح لمكيف الهواء الخاص بك بتبريد الهواء باسم المبرد، إذا انخفض مستوى غاز التبريد بشكل كبير، فسيستمر تشغيل مكيف الهواء وينفخ الهواء؛ ومع ذلك، لن يتم تبريد الهواء في هذه العملية، ستكون نفس درجة الحرارة بالخارج.

- المبرد لا ينضب (كما يفعل البنزين في سيارتك) أو يتآكل ويحتاج إلى استبداله (مثل زيت المحرك الخاص بك)، إذا كان مستوى غاز التبريد منخفضا، فيمكن أن يكون هناك تفسير واحد فقط أنه تعرض للتسريب.

- إذا كان مكيف سيارتك به تسرب بطيء بدأ في الصيف الماضي، فإن أشهر الشتاء تسمح له بفقدان معظم أو كل المبرد، ومع ذلك، غالبا ما تبدأ التسريبات في الشتاء- ليس بسبب عدم تشغيل مكيف الهواء، ولكن بسبب ذلك.

- يتم استخدام العديد من المكونات والأختام المطاطية في أنظمة تكييف الهواء الأوتوماتيكية، عند تشغيل مكيف الهواء، تمنع زيوت التشحيم الموجودة في النظام موانع التسرب من الجفاف، عندما يتم إيقاف تشغيل نظام التكييف في الهواء البارد الجاف في الشتاء، يمكن للمطاط أن يتشقق ويسمح لغاز التبريد بالهروب.