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«هيونداي» تطلق نسخا معدلة من «Creta» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 01:40 مساء
«هيونداي» تطلق نسخا معدلة من «Creta» (فيديو)
«هيونداي» تطلق نسخا معدلة من «Creta» (الإنترنت)
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كشفت «هيونداي» نيتها إطلاق نسخ مميزة من سيارة «Creta» التي تعتبر من بين أكثر سيارات الكروس انتشارا حول العالم.

وتبعا لأحدث التسريبات، فإن «هيونداي» تنوي إطلاق نسخ معدّلة من «Creta» باللون الأسود الداكن، وستحتوي هذه المركبات على فتحات هوائية وممتصات صدمات معدلة، وستتميز أيضا بأقراص عجلاتها السوداء الأنيقة التصميم بمقاس 18 إنشا، وفق «روسيا اليوم».

وستأتي هذه المركبات بطول 4 أمتار و30 سنتيمترا، وبعرض 179 سم، وارتفاع 162 سم، وستجهّز بمصابيح وكشافات ضباب تعمل بأحدث تقنيات (LED).

وستحصل هذه المركبات على تقنيات أمان متطورة تعتمد على حساسات قادرة على التعرف على المشاة والآليات في الشوارع لتفادي الحوادث، وستجهّز بكاميرات أمامية وخلفية متطورة، وأنظمة لتشغيل المحرك والمصابيح وأنظمة التكيف عن بعد، وحساسات للضوء والمطر.

وستجهّزها «هيونداي» بمقصورة متطورة فيها شاشة قبالة السائق تستخدم كلوحة عدادات، وفيها خاصية عرض صور الكاميرات الخارجية وشاشة لمسية مميزة تعمل مع أنظمة أندرويد و(iOS) ويمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

وستعمل «Creta N Line Night Edition» بمحركات (T-GDI) توربينية بسعة 1.0 لتر وعزم 120 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 لتر وعزم 167 حصانا، وعلب أوتوماتيكية بست وسبع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

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