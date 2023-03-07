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أصوات تنذر بمشكلة في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 12:53 مساء
أصوات تنذر بمشكلة في سيارتك
3 أصوات إذا سمعت إحداها وجب عليك فحص سيارتك (الإنترنت)
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تدل الأصوات غير الطبيعية التي تصدرها سيارتك، على وجود خلل ما فيها، وأنها في حالة غير طبيعية، وتحتاج إلى عملية فحص في التالي سنعرض ثلاثة أصوات إذا سمعت إحداها وجب عليك فحص سيارتك وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

صدور صوت عند الضغط على المكابح
- عند سماعك لصوت احتكاك حديد بحديد عند الضغط على الفرامل، فهذا يدل على أن فراملك قد انتهت، وهي في مراحلها الأخيرة، حيث جرى انتهاء التيل بشكل تام.
- لكن يوجد مؤشرات أخرى تدل على انتهاء التيل، مثل ضعف الفرملة، وهبوط مستوى زيت الفرامل عن مكانه الأساسي، وطول مسافة الفرامل.
- وينتج عن تجاهل الإصلاح أضرار ضخمة، لما يسببه من زيادة التآكل في الحديد الخاص بالتيل، فيسبب وقوع التيل من مكانه، مما يؤدي إلى قوع الحوادث.

صدور صوت من العجلات أثناء السير
- عند سماعك لصوت ونة صادرة من العجلات الأمامية، وكلما تزداد حدة الصوت بازدياد سرعة السيارة، وقد تسمع هذا الصوت في سرعات محددة فقط، ويختفي عند سرعات أخرى، فلا تتجاهل ذلك، لأن إهماله يؤدي إلى منع العجلة من الحركة، وقد يؤدي إلى خروجها من مكانها.
- في حال سماع صوت بسيط من العجلات الأمامية خلال سيرها على الطرق غير المعبّدة، أو خلال الدوران المفاجئ فإن الخلل من بارات الدركسيون.
- يتمكن المحترفون من تحديد مصدر الصوت، وذلك من خلال رفع السيارة وتدوير العجلة باليد، ومعرفة مدى ارتفاع الصوت في كل عجلة، للتأكد من وجود التلف، كما يتم تحريك العجلة للداخل والخارج لمعرفة وجود عطل ببارة الدريكسيون أم لا.

صدور صوت من المحرك
- من المهم أن تعتاد على صوت المحرك في الحالة الطبيعية، وفي حال اختلف صوت المحرك يجب أن تكون على علم بالصوت المختلف عن المعتاد.
- وإذا سمعت صوت ونة من المحرك، فإن هذا يدل على عدم وجود زيت كافي بالمحرك، أو أن ضغط الزيت في المحرك قليل. أيضا، في حال سماع

صوت، يجب عليك مراقبة عداد ضغط الزيت.
- أما إذا كان الصوت يصدر أثناء السير بسرعات عالية، أو عند سحب حمل مرتفع، يدل ذلك على وجود خلل في الاحتراق، وله عدة أسباب، منها زيادة الكربون في غرفة الاحتراق، وعدم كفاءة الوقود المستخدم، أو عدم ملائمة نوع الوقود المستخدم للسيارة، أو ارتفاع في درجة حرارة المحرك، أو أن نظام إعادة تشغيل العادم لا يعمل جيدا.

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