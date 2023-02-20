اقتراح لون رابع لإشارات المرور

القاهرة - بوابة الوسط

في المستقبل الافتراضي حيث تسير السيارات ذاتية القيادة لأعلى وأسفل طرقنا المزدحمة، قد يكون لإشارات المرور لون رابع مثبت، ويضاف لون واحد لصالح تلك المركبات ذاتية القيادة.

يقترح الباحثون في جامعة ولاية كارولينا الشمالية إشارة مرور بيضاء إضافية من شأنها أن تشير إلى سائقي المركبات ذاتية القيادة التي تدير التقاطع القادم لتدفق حركة المرور بذكاء. التفكير هو أنه يمكن تقليل مستويات الازدحام المروري والاستهلاك الكلي للوقود.

تواصل لاسلكيا

لن تحتاج السيارات والشاحنات التي تقود بنفسها إلى إلقاء نظرة على إشارة المرور البيضاء، لأنها ستتواصل معها لاسلكيا ومع ذلك، سيكون بمثابة إشارة للسائقين والركاب من البشر أنه يجب عليهم اتباع خطى المركبات ذاتية القيادة التي تتحرك عبر التقاطع.

وستظل الأضواء الحمراء تعني التوقف وتظل الأضواء الخضراء تعني الانطلاق والأضواء البيضاء ستطلب من السائقين أن يتبعوا السيارة التي أمامهم ببساطة.

هذا المفهوم والذي يسمى المرحلة البيضاء، يستغل القوة الحاسوبية للمركبات ذاتية القيادة.

فستكون المركبات ذاتية القيادة على اتصال مع بعضها البعض ومع إشارات المرور عند التقاطعات، ضمن نطاق معين.

طرق متقاربة وبديلة

سيمكنهم ذلك من تنسيق تدفق حركة المرور بشكل أكثر كفاءة وذكاء - مع إعطاء الأولوية للطرق المتقاربة مع وجود المزيد من المركبات عليها، على سبيل المثال، وتقديم المشورة بشأن السرعات المثلى.

سيبلغ أي سائق بشري في هذا المزيج باتباع قيادة السيارة التي أمامهم عبر الضوء الأبيض: توقف إذا توقفت، تابع إذا استمرت.

وبمجرد أن ينخفض عدد المركبات ذاتية القيادة عند تقاطع ما إلى ما دون حد معين، فإن إشارات المرور ستعود إلى الخيار الطبيعي الأحمر والأصفر والأخضر.

في النماذج المحاكاة، جرى إثبات أن المركبات المساعدة تعمل على تحسين تدفق حركة المرور من تلقاء نفسها، وأكثر من ذلك عندما تم إدخال المرحلة البيضاء - والتي لها بعد ذلك تأثيرات إيجابية على تقليل استهلاك الوقود.

كلما زادت النسبة المئوية للمركبات في التقاطع، زادت سرعة حركة المرور، مع تحسينات تتراوح بين 40 إلى 99 بالمائة من حيث إجمالي تخفيضات التأخير الممكنة.

وتستند هذه الدراسة إلى تحقيق سابق من العام 2020 أجراه الباحثون نفسهم حيث جرى التحكم في تدفق حركة المرور بواسطة كمبيوتر مركزي مرتبط بالتقاطع، حيث يمكن إدارة الحوسبة اللازمة بواسطة السيارات ذاتية القيادة نفسها.

هذا المحتوى من تيربو العرب





اللون الأبيض في إشارات المرور لصالح المركبات ذاتية القيادة (الإنترنت)