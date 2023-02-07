نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال

القاهرة - بوابة الوسط

هل يمكنك أن تتخيل القيادة بينما تهتز الأرض تحتك بعنف؟ مخيف. ولكن مع اتباع عدة خطوات يمكنك النجاة من هذا الموقف المخيف. لذلك نقدم إليك خطوات التصرف الصحيح وقت وقوع زلازل أثناء القيادة.

فإذا كنت تعيش في مكان معرض لحدوث الزلازل فيه فمن المحتمل أن تكون داخل سيارة عندما يضرب زلزال المكان الذي توجد فيه فقد تشعر بهزة مفاجئة، كافية لإخراج مركبتك عن مسارها، يتبعها اهتزاز يجعل من الصعب البقاء في خط مستقيم.

قد تشعر وكأن إطارات سيارتك مسطحة، أو أن رياحا قوية تهب عليك، ولا تدوم الزلازل عادة أكثر من دقيقتين، وعادة ما يكون الاهتزاز القوي من 10 إلى 30 ثانية فقط. على الرغم من أنه قد يكون هناك توابع قوية دورية لبعض الوقت بعد الزلزال.

ماذا يجب أن تفعل إذا حدث زلزال أثناء وجودك في سيارتك؟

- توقف إذا كنت في مكان آمن، وابق في مركبتك لحماية نفسك من الأجسام المتساقطة، المكان الآمن بعيدا عن المنحدرات شديدة الانحدار بجانبك والتي يمكن أن تنزل في انهيار أرضي، وبعيدا عن الأشجار العالية أو المباني التي يمكن أن تسقط. إذا كنت في منطقة مفتوحة، فهذا هو أفضل مكان لك.

- بجوار البحر ليس مكانا آمنا حيث يمكن أن يأتي تسونامي. إذا كان هذا على وشك الحدوث، فسوف يبدو أن المد سيقطع شوطا طويلا أولا، قبل أن يعود للارتفاع بسرعة.

- إذا كان لديك اتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول، فتحقق من موقع Geonet للتحقق من الحجم ومركز الزلزال من المحتمل أن يكون أي شيء يزيد عن 5 قد تسبب في حدوث ضرر.

- تحقق من وسائل التواصل الاجتماعي - عادة ما ينشر الأشخاص في غضون دقائق من وقوع زلزال خطير - ويقومون بتشغيل الراديو المحلي (ويفضل أن يكون شيئا إخباريا).

- إذا كان ضوء النهار ويمكنك الرؤية بوضوح، فتابع، ولكن عليك القيادة بحذر حيث يمكن أن تكون هناك شقوق كبيرة ومنحدرات شديدة الانحدار في الطريق، ويمكن أن تنكسر الجسور أو تتضرر ربما لا يزال هناك خطر حدوث انهيارات أرضية وانزلاقات قد تسبب الانزلاقات في سد أو تحويل مجاري المياه أو الأنهار مما قد يتسبب في تدفق المياه على الطريق. إذا جرى تصدع أنابيب المياه الرئيسية، فقد يتسبب ذلك أيضا في حدوث فيضانات موضعية.

- لا تتصل بخدمات الطوارئ إلا في حالة تعرضك لخطر جسيم أو إصابة بالغة حيث ستغرقهم مكالمات أخرى.

- كن دائما متيقظا للعالم خارج سيارتك في كثير من الأحيان، يكون الأشخاص الذين يقودون أو يركبون سيارة هم آخر من يشعر بحدوث زلزال، خاصة إذا كانت السيارة تتحرك بثبات عندما ترى المشاة يتوقفون فجأة (أو يصابون بالذعر) والأشجار أو الأعمدة أو الهياكل الأخرى تهتز أو تتأرجح، فهناك فرصة جيدة لحدوث زلزال.

- لا داعي للذعر. عندما تدرك أنك تقود في منتصف الزلزال، حافظ على هدوئك واتباعك لا تهرس دواسة الفرامل فجأة (خاصة إذا كنت على طريق مزدحم) لتجنب الاصطدام بمركبات أخرى بدلا من ذلك، خفف من دواسة الوقود وابدأ في البحث عن مكان آمن للتوقف حتى يتوقف الاهتزاز عندما تجد ركنا آمنا، أغلق المحرك واشغل فرامل الانتظار.

- الابتعاد عن خطوط الكهرباء ومحطات الوقود. عند الإمكان، ابتعد عن الكابلات الكهربائية ومحطات البنزين لأسباب واضحة إذا سقط خط كهرباء مكسور على مركبتك أو بجوارها مباشرة، فلا تخرج من السيارة على الفور ما عليك سوى إغلاق المحرك بسرعة والبقاء جالسا مع تجنب ملامسة الأجزاء المعدنية داخل السيارة. اتصل للحصول على مساعدة الطوارئ باستخدام هاتفك المحمول.

-احرص دائما على توفير معدات الطوارئ على متن السيارة الخاصة بك من بين الأساسيات التي يجب اقتناؤها، مجموعة أدوات الإسعافات الأولية، وقناع التنفس، ومصباح يدوي، وأدوات أساسية، وبنك طاقة، وطفاية حريق، ومياه شرب.

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