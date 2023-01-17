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«كروستريك» و«ريكس بوست» أيقونتان جديدتان من «سوبارو»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 12:51 مساء
«كروستريك» و«ريكس بوست» أيقونتان جديدتان من «سوبارو»
شركة «سوبارو» تكشف طرازي «كروستريك» و«ريكس بوست» (الإنترنت)
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بعد الإعلان عن تشكيلتها الكاملة لمعرض «طوكيو للسيارات» 2023، نشرت «سوبارو» صورا لأيقوناتيها الجديدتين «كروستريك» و«ريكس بوست» بتعديلات وإكسسوارات تركز على الطرقات الوعرة تعزز من جاذبيتهما القوية.

يأتي مفهوم «سوباروكروستريك بوست جير» مجهزا بالكثير من المعدات الإضافية، التي تبدو كأنها نسخة من الجيل الجديد من «كروستريك» تعتبر إطارات «يوكوهاما جيولاندر» ذات التضاريس الطينية ميزة بارزة، مما يمنحها مزيدا من الثبات في ظروف الطرقات الوعرة الأكثر تطلبا جنبا إلى جنب مع نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

تتضمن تعديلات التصميم بعض الأجزاء من كتالوج الملحقات الرسمية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، بما في ذلك الملصق الأسود على الغطاء، والوظيفة الإضافية فوق الشبكة، ومصابيح (LED) الإضافية المثبتة بجانب مصابيح الضباب.

بينما يأخذ مفهوم «بوست جير» خطوة إلى الأمام من خلال إضافة لمسات من الألمنيوم على لوح التزلج والمصدات، وكسوة بلاستيكية واقية إضافية على الأبواب، وزوج من الدرجات الجانبية، ووحدات طينية على طراز الرالي ورف سقف رينو مع شريط (LED) مدمج والمظلة.

اختار مصممو «سوبارو» طلاء ثنائي اللون بلمسة نهائية غير لامعة، جنبا إلى جنب مع لمسات باللون الأزرق الفاتح على العجلات المعدنية، والشارات المخصصة، والنوافذ الطينية.

لم يكشف صانع السيارات مزيد التفاصيل حول المواصفات الفنية للمفهوم، لكن من المتوقع تزويده بمجموعة نقل الحركة الهجينة «إي بوكسر».
تستمد نسخة «سوبارو» ترقيتها من طرازي «تويوتا رايز/ دايهاتسو روكي» عبر مجموعة جديدة من العجلات السوداء واللوحات الطينية، وألواح الانزلاق المصنوعة من الألمنيوم، ولمسة نهائية غير لامعة لهيكل السيارة والسقف الأسود، بالإضافة إلى لمسات قليلة زرقاء فاتحة.

تقدم مواصفات الإنتاج «سوباروريكس» حصريا بمحرك بسعة 1.2 لتر 80 حصانا (60 كيلو وات / 82 حصانا) ينقل إلى العجلات الأمامية من خلال علبة تروس (CVT) مع سبع تروس محاكاة.

يكتسب المفهوم أقوى شاحن توربيني سعة 1.0 لتر جنبا إلى جنب مع نظام الدفع الرباعي المتوفر في سيارة «تويوتا رايز» المتطابقة تقريبا.

شركة «سوبارو» تكشف طرازي «كروستريك» و«ريكس بوست» (الإنترنت)
شركة «سوبارو» تكشف طرازي «كروستريك» و«ريكس بوست» (الإنترنت)
شركة «سوبارو» تكشف طرازي «كروستريك» و«ريكس بوست» (الإنترنت)
شركة «سوبارو» تكشف طرازي «كروستريك» و«ريكس بوست» (الإنترنت)
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