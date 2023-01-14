بالفيديو: 14 ألف دولار للحصول على عائلية «ميتسوبيشي» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «ميتسوبيشي» عن سيارة «Delica Mini» التي صممت لتكون سيارة عائلية مريحة ومناسبة لمحبي السفر واقتصادية في استهلاك الوقود في الوقت نفسه، وذلك نقلا عن موقع «روسيا اليوم».

خارجية السيارة

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل «ميني فان» معدّل عن هياكل سيارات «Delica» السابقة، لكنّها تميّزت بتصميم أكثر عصرية، وبمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وبعجلات (165/60 R15)، وأتى هيكلها بطول 3 أمتار و39 سنتيمترا، بعرض 147 سم، وارتفاع 183 سم.

وحصلت السيارة على أنظمة تعليق خاصة تجعلها قادرة على اجتياز الطرق الوعرة بسهولة، وزود سقفها بملحقات خاصة لنقل الأمتعة والحقائب الكبيرة، كما زوّدت بجنح هوائي صغير على مؤخرة الهيكل لزيادة الثبات على السرعات العالية.

داخلية السيارة

وصممت قمرة هذه السيارة لتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب، إذ حصلت على مقاعد مريحة وواسعة مجهزة بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، كما جهّزت السيارة بمنافذ USB متنوعة لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وحصلت واجهة القيادة على أنظمة مولتيميديا متطورة، وعلى شاشة لمسية.

سعر السيارة

ولتكون اقتصادية في استهلاك الوقود جهّزت هذه السيارة بمحركات بسعة 660 سي سي بعزم 52 حصانا، ودعمت هذه المحركات بمحرك كهربائي يولد عزما يعادل 64 حصانا، أما أسعار نسخ هذه المركبة فستتراوح بين 14000 و17500 دولار.





شركة ميتسوبيشي تطلق سيارة عائلية اقتصادية في استهلاك الوقود ورخيصة الثمن (الإنترنت)