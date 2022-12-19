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أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 01:05 مساء
أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها
إطارات الشتاء كيفية استخدامها وقت الأمطار (الإنترنت)
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هناك العديد من الدول خصوصا العربية منها لا تصل إليها الثلوج إلا نادرا في فصل الشتاء، ومنها ما تصل إليه الثلوج لكن على مرتفعات متوسطة وما فوق.

هذا الأمر قد يحتم في بعض الأحيان استعمال إطارات خاصة لهذا الفصل خصوصا عند تكوُّن الجليد في المناطق الجبلية المرتفعة ذلك لأن هذا النوع من الإطارات يساعد على تماسك السيارة مع الأرض وتفادي انزلاقها، وبالتالي فإن الإطارات المخصصة للشتاء هي إطارات تعتبر آمنة وتعزز السلامة عند القيادة وفقا لموقع «عالم السيارات».

ولكن هل هذه الإطارات مهمة فعلا في حال كنت تقود في منطقة لا تصلها الثلوج إنما تكتفي بالأمطار فقط فقد يكون من البديهي أن نقول إن استخدام الإطارات العادية هو الأمر الطبيعي في هذه الحالة خصوصا في حال كان التركيز أثناء القيادة يجري على مسافة التوقف عند القيام بعملية الكبح في حال الطوارئ.

وفي هذا الإطار تبين من خلال بعض الاختبارات عند درجات حرارة متدنية لم تتجاوز الـ4 مئوية تحت الصفر، أن عملية الكبح مع استعمال الإطارات الصيفية أدت إلى توقف السيارة عند مسافات أقصر بكثير منها عند استعمال الإطارات الشتوية.

غير أن هناك دائما شروطا للحصول على نتائج أفضل عند الحديث عن مسافة التوقف وهي تتعلق بدرجة الحرارة الخارجية، حالة الطريق سواء كانت ملساء أو خشنة أو غير، إضافة إلى عرض الإطارات.

وفي الشتاء تتعرض عادة إطارات السيارات لعدد كبير من المشاكل حيث تصبح أكثر ضعفا مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث السير وغالبا ما تكون هذه الحوادث خطيرة نتيجة السير بسرعات كبيرة أو عدم صلاحية الطريق للسير عليها بالإطارات القديمة.

ولذلك ومن أجل تفادي التعرض لمشاكل وأخطار أثناء القيادة لا بد من إتباع بعض الخطوات التي ستساعدك على تعزيز معايير الأمانة في سيارتك أثناء فصل الشتاء وهي كما يلي:
- افحص قدرة تحمل أو درجة تحمل جدار إطاراتك للحرارة.
- لا تهمل الفحص الدوري لإطاراتك من أجل الحفاظ على ضغط الهواء الملائم لاستعمالها بشكل آمن.
- قد يكون من المفيد أن تقوم بملء إطارات سيارتك بغاز النيتروجين فهذا النوع من الهواء يسهم بتخفيض درجة الحرارة في داخل الإطارات.
- تجنب فحص الإطارات عندما تكون باردة وكذلك تجنب ملئها بالهواء عندما تكون حرارتها منخفضة.
- تأكد من أن إطارات سيارتك لا تشوبها أي نوع من أنواع التلف أو الاهتراء.
- تأكد دائما من عمر إطارات سيارتك وتجنب الإبقاء على الإطارات القديمة فيها.

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