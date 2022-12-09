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4 إجراءات لحماية سيارتك من الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 02:34 مساء
4 إجراءات لحماية سيارتك من الأمطار
إمكانية سقوط الأمطار هذه الفترة يثير قلق أصحاب السيارات.. لكن يمكن حماية مركبتك بعدة خطوات بسيطة (الإنترنت)
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تثير إمكانية سقوط الأمطار هذه الفترة قلق أصحاب السيارات، إذ تحتاج المركبات إلى اهتمام كبير وعناية، خصوصا للهيكل الخارجي الذي يمكن أن يصيبه الصدأ ببعض الأجزاء ومن ثم يجعله هشا وضعيفا.

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إضافة إلى أن العوامل الجوية المتقلبة والأتربة والرطوبة تؤثر على هيكل السيارة، كما أن تراكم الماء يتسبب في تآكل سطحها، لذا يجب حمايتها بعدة خطوات ممكنة، وفق «أهرام أوتو».

غسل السيارة
تتسبب الأتربة والطين والأملاح المتراكمة على سطح السيارة في تآكل طبقة الطلاء، ومن ثم تسهيل وصول الأمطار إلى الداخل، لذا فإن غسل السيارة وتنظيفها يعد أمرا مهما في الشتاء.

التشميع
يمكن أن تفيد هذه الخطوة قبل موسم المطر، إذ يساعدها في مواجهة الرطوبة والأملاح وتراكم الطين والأوساخ على سطح السيارة، وذلك عبر صنع طبقة حماية عازلة لمنع تأثير أي من العوامل الخارجية، وذلك عقب التنظيف الجيد والتأكد من عدم وجود أي رواسب أو تراكمات.

التغليف
يمكن تغليف السيارة وذلك من خلال طبقة بلاستيكية من نوع خاص لحماية هيكلها الخارجي، ويختلف التغليف عن التشميع في إعطاء حماية أكبر للإطار ليس فقط من الصدأ، ولكن أيضا من الخدوش البسيطة.

تغطية السيارة
عبر تلك الخطوة البسيطة والتقليدية يمكن استخدام غطاء السيارة المضاد للماء الذي يحجب انتقال الماء إلى معادن السيارة، وأيضا يحميها من الهواء المحمل بالغبار والأتربة التي يمكن أن تؤدي إلى خدوش بها.

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