أسباب وجود زيت المحرك في «الردياتير»

القاهرة - بوابة الوسط

عندما تنظر أو تفحص ماء «الردياتير» ستجد أن لون سائل التبريد برتقالي أو أخضر أو ماء شفاف، لكن ما يجب الحرص منه هو إذا وجدت زيتا في قربة الماء ويتحول السائل إلى مادة سميكة وبنية، فهذا يعني أن زيت المحرك قد تسرب إلى نظام سائل التبريد، فما هي العلامات والأسباب؟

تعد أبرز علامات وجود زيت في «الردياتير» هي ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة المحرك عندما يفقد الزيت خواص التشحيم والتبريد عند اختلاطه مع مياه التبريد، ويشكل ارتفاعا في درجة الحرارة وخللا في عمل المحرك ويؤدي إلى تآكل أجزاء المحرك الداخلية سريعا، كما ستلاحظ خروج دخان كثيف من عادم السيارة بسبب تلف «وش السلندر» الذي يعد من أبرز أسباب وجود الزيت في قربة الماء.

ووظيفة «وش السلندر» هي منع تسرب سائل التبريد إلى غرف الاحتراق والأسطوانات، فحين يتعرض وش السلندر للضغط يسبب مشاكل في الحرارة مما يمنع تسلل زيت المحرك إلى مجاري سائل التبريد.

أيضا عند حدوث تشقق في رأس المحرك بسبب ارتفاع درجة حرارته مما يؤدي إلى تسرب الهواء والزيت ويختلطان مع سائل التبريد أو عند حدوث تشقق في «البلوك» أو كتلة المحرك ولكن تظهر عندما يفتقر المحرك إلى التزييت والتبريد مما يسبب ارتفاع درجة الحرارة وتلف البلوك.

وعليك أن تعرف أن تكلفته باهظة وقد تضطر إلى تغيير المحرك بالكامل كما أنه حديثا قد زودت السيارات بمبرد الزيت «Oil Cooler» وهو يضم مجاري الزيت ومجاري سائل التبريد وتكون منفصلة عن بعضها.

وعند تلفه يؤدي إلى وجود زيت في ماء «الردياتير»، وستلاحظ أن تبريد المحرك قد انخفض وعند فتح غطاء القربة ستجد لون الماء بنيّا ولزجا وثقيلا وهذا دليل على أنه قد لحق به ضرر كبير ويحتاج إلى تغيير.

وينصح عند ملاحظة هذه العلامات أولا عليك أن توقف السيارة على الفور وطلب سحبها إلى مركز الصيانة، فكلما كان اكتشاف الأمر مبكرا وفرت في الوقت والمال، كما ستختلف تكلفة الصيانة حسب حجم الضرر وقيمة القطع المتضررة.

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