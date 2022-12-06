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بالفيديو: سيارة يمكن تحويلها إلى منزل من «مرسيدس»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 12:25 مساء
بالفيديو: سيارة يمكن تحويلها إلى منزل من «مرسيدس»
«مرسيدس» تكشف عن سيارة عائلية يمكن تحويلها لمنزل متنقل (الإنترنت)
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كشفت «مرسيدس» عن سيارة عائلية مميزة مخصصة لعشاق السفر والرحلات، يمكن تحويلها لمنزل متنقل صغير.

الهيكل الخارجي
وجاءت سيارة «Marco Polo» بهيكل ميني فان طوله 4 أمتار و49 سنتيمترًا، ومجهّز بشبابيك مزودة بميزة التعتيم الإلكتروني لتوفير خصوصية وراحة للركاب أثناء الرحلات وذلك وفقًا لموقع«روسيا اليوم».

داخلية السيارة
وأكثر ما يميز هذه السيارة هو مقصورتها المزودة بثلاثة صفوف للمقاعد التي يمكن طيها بسهولة لتوفير مساحة داخلية كبيرة ووضع فراش للنوم بمقاس (2/1.5) م، فضلًا عن تجهيز المقصورة بطاولات صغيرة يمكن استعمالها لتناول الطعام أو القراءة والكتابة واستعمال الحاسب.
وعدّل سقف هذه السيارة ليرتفع وتظهر منه خيمة صغيرة لتوفر مساحة إضافية في المقصورة، كما زودت المقصورة بموقد صغير لتحضير الطعام، وثلاجة صغيرة، ومغسلة مجهزة بخزان مياه صغير.

تكنولوجيا متطورة
وحصلت المركبة على شاشات متطورة لمشاهدة الفيديوهات والأفلام أو تصفح الإنترنت عبر إقرانها بالأجهزة الذكية، كما زودت بمنافذ كهربائية لشحن الهواتف والحواسب.

محرك السيارة
وستحصل نسخها على محركات كهربائية، وبطاريات تكفي لقطع 300 كلم تقريبًا بالشحنة الواحدة، كما ستجهّز هذه السيارات بوضعيات قيادة متنوعة تتناسب مع التنقل على مختلف الطرقات.

 

 

«مرسيدس» تكشف عن سيارة عائلية يمكن تحويلها لمنزل متنقل (الإنترنت)
«مرسيدس» تكشف عن سيارة عائلية يمكن تحويلها لمنزل متنقل (الإنترنت)
«مرسيدس» تكشف عن سيارة عائلية يمكن تحويلها لمنزل متنقل (الإنترنت)
«مرسيدس» تكشف عن سيارة عائلية يمكن تحويلها لمنزل متنقل (الإنترنت)
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