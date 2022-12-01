بالفيديو: منافسة صينية جديدة لـ«Camry» اليابانية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات للسيارة الجديدة التي تطرحها «Geely» لتكون منافسا قويا لمركبات «Camry» الشهيرة من «تويوتا».

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سيارة «Emgrand X7» المنتظرة أتت شبيهة من حيث الحجم والأبعاد بسيارات «Camry» الحديثة، وأتى هيكلها بطول أربعة أمتار و63 سنتيمترا، وتبين الصور والفيديوهات المسربة لها أنها حصلت على تصميم مميز جدا للواجهة الأمامية يتداخل فيه الكروم مع ألياف الكربون والزجاج بصورة أنيقة، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذه السيارة على سقف بانورامي كبير، وعلى عجلات عريضة بمقاسات تبدأ من 16 إنشا، كما جهّزت بمصابيح تعمل بتقنيات (LED) الحديثة.

وتزينت واجهة القيادة في هذه السيارة بعناصر من الجلد، وثبت في منتصفها شاشة لمسية كبيرة، ووضع قبالة السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية، أما أنظمة الإضاءة الداخلية للقمرة فأتت بتقنيات التحكم عبر اللمس.

وتشير التسريبات إلى أن السيارة ستحصل على أنظمة أمان متطورة تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافات، وستجهز بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر.

وستعمل المركبة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 لتر تولد عزما يعادل 115 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات أو علب سرعة يدوية بخمس سرعات، أما أسعارها فستتراوح ما بين 9600 و12400 دولار.