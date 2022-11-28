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بدء إنتاج رباعية الدفع الروسية «أوروس» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 11:45 صباحا
بدء إنتاج رباعية الدفع الروسية «أوروس» الكهربائية
كشف عن رباعية الدفع «Aurus Komendant» في سبتمبر الماضي (الإنترنت)
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بدأ مصنع «يلابوغا» للسيارات في جمهورية تتارستان الروسية تشغيل عملية الإنتاج الصناعي المتسلسل لرباعية الدفع الفاخرة الروسية «Aurus Komendant».

وقال ناطق باسم المصنع، إن تشغيل خط تجميع السيارات تم يوم 26 نوفمبر بحضور نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس منتوروف، ورئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، وفق «روسيا اليوم».

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن الناطق باسم شركة «أوروس» قوله إن «Aurus Komendant» هي أول رباعية دفع فاخرة ستنتج في بلادنا من مكونات تورد غالبيتها الشركات الروسية.

يشار إلى أن «Komendant» هو نموذج ثانٍ في أسرة «أوروس». وكان أولها سيارة «سيدان Senat» التي انطلق إنتاجها الصناعي المتسلسل في مايو العام 2021، ويتوقع أن تبدأ مبيعات رباعية الدفع الفاخرة «Aurus Komendant» في الربع الأول لعام 2023، وذلك بسعر 33.7 مليون روبل (ما يعادل أكثر 500 ألف دولار). وتم تزويد السيارة بمحرك كهربائي ومحرك بنزين يولد 598 حصانًا.

وكشف عن رباعية الدفع «Aurus Komendant» في سبتمبر الماضي، وحصلت السيارة على ترخيص بالإنتاج الصناعي المتسلسل في مطلع نوفمبر الجاري.

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