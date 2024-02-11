الرمان لتوريد الشفاه وتقشيرها

القاهرة - بوابة الوسط

تُعد الشفايف من معايير الجمال عند المرأة؛ لأنها مصدر الابتسامة الجميلة على وجهها، وكلما كانت الشفاه وردية كانت المرأة أكثر جاذبية. لذا تسعى المرأة إلى تحقيق ذلك، حتى تتمتع بطلّة مميزة أكثر أنوثة، ولذلك نقدم لكي وصفة سحرية، لتقشير الشفاه وتوريدها وتنعيمها في وقت قياسي، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

وصفة بذور الرمان والزبادى لتوريد وتقشير الشفايف

المكونات

ملعقة من بذور الرمان

ملعقة صغيرة من الماء

ملعقة من الزبادى

طريقة التحضير والاستخدام

- امزجى المكونات جيدا، وضعى المزيج على الشفايف مع التدليك برفق، واتركيه خمس دقائق.

- اشطفى الشفايف بالماء البارد، مع تكرار الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا.