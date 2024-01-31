طريقة منزلية طبيعية لتبييض الأكواع والركب

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك وصفة لتبييض الأكواع والركب فكل شخص يعاني من سواد هاتين المنطقتين بسبب تعرضهما للاحتكاك لذلك عليكم اتباع هذه الخطوات للحصول على النتيجة المرضية، وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

الخطوة الأولى:

- علينا استخدام قطعة قماش مبللة بماء دافئ ونطبقها على المكان لمدة ٥ دقائق.

الخطوة الثانية:

- (المقشر) 4 ملاعق سكر ملعقتا زيت زيتون نخلطها جيدًا ثم ندهنها على المنطقة بشكل دائري ونتركها ربع ساعة ثم نغسل المنطقة بالماء.