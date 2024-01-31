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طريقة منزلية طبيعية لتبييض الأكواع والركب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 09:44 صباحا
طريقة منزلية طبيعية لتبييض الأكواع والركب
الاحتكاك وتغير عوامل المناخ سبب أساسي لاسوداد منظقة الركب والأكواع (أرشيفية: الإنترنت)
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نقدم لك وصفة لتبييض الأكواع والركب فكل شخص يعاني من سواد هاتين المنطقتين بسبب تعرضهما للاحتكاك لذلك عليكم اتباع هذه الخطوات للحصول على النتيجة المرضية، وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

الخطوة الأولى:
- علينا استخدام قطعة قماش مبللة بماء دافئ ونطبقها على المكان لمدة ٥ دقائق.

الخطوة الثانية:
- (المقشر) 4 ملاعق سكر ملعقتا زيت زيتون نخلطها جيدًا ثم ندهنها على المنطقة بشكل دائري ونتركها ربع ساعة ثم نغسل المنطقة بالماء.

الخطوة الثالثة:
(ماسك التبييض) 3 ملاعق دقيق وملعقة ونصف كركم ونصف كوب ماء ثم نخلطها وندهنها على المنطقة ونتركها لمدة نصف ساعة بعدها نغسل المنطقة جيدًا وندهنها بمرطب ويفضل عدم الخروج في أشعة الشمس وأن نطبق واقيًا شمسيًا لحماية الجلد وبهذه الخطوات تكون وصفتنا انتهت.

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