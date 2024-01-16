بالفيديو: «برادا» تعيد كلاسيكياتها في تصميمات شتاء 2025

القاهرة - بوابة الوسط

شكّل التناقض بين حياة المكتب والابتعاد عن اليوميات من خلال الطبيعة الفكرة الأساسية لتشكيلة الملابس الرجالية الجديدة التي عرضتها دار الأزياء الشهيرة «برادا» في ميلانو، التي تجمع بين الأناقة البسيطة ولمسات الألوان.

وكان العرض، الذي أقيم في مقر مؤسسة «برادا»، أبرز أنشطة اليوم الثالث من أسبوع الموضة الرجالية في ميلانو. وكشفت الأرضية الزجاجية منظرا خريفيا تتناثر فيه أوراق الشجر الصفراء أمام الضيوف الجالسين على كراسي مكتبية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبينما عادت رابطة العنق الرفيعة والأحادية اللون إلى عروض «برادا»، كُسرت صرامة بدلات العمل الرمادية والسوداء بجرعات صغيرة وغير تقليدية، من بينها أغطية رأس شبيهة بقبعات السباحة، التي تنوعت ألوانها بين الأرجواني والأحمر الساطع والأخضر التفاحي، والصنادل البراقة.

وقال المدير الفني المشارك لـ«ميوتشا برادا»، راف سيمونز: «فكرة التجديد والتغيير مثل الطبيعة والإيقاعات الطبيعية هي التي ألهمت مجموعة خريف وشتاء 2024-2025» .

وركزت التشكيلة على الأناقة التقليدية، مع سترات من التويد والجلد عريضة الأكتاف، وكنزات صوفية ذات ياقات عالية.

كما أعادت «برادا» إحياء كلاسيكياتها مثل المعاطف الفضفاضة المزدوجة الأزرار الذهبية.

