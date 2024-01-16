  • Alwasat News
Atwasat

بالفيديو: «برادا» تعيد كلاسيكياتها في تصميمات شتاء 2025

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 01:07 مساء
بالفيديو: «برادا» تعيد كلاسيكياتها في تصميمات شتاء 2025
من عرض تشكيلة «برادا» في ميلانو، في 14 يناير 2024 (أ ف ب)
alwasat radio

شكّل التناقض بين حياة المكتب والابتعاد عن اليوميات من خلال الطبيعة الفكرة الأساسية لتشكيلة الملابس الرجالية الجديدة التي عرضتها دار الأزياء الشهيرة «برادا» في ميلانو، التي تجمع بين الأناقة البسيطة ولمسات الألوان.

وكان العرض، الذي أقيم في مقر مؤسسة «برادا»، أبرز أنشطة اليوم الثالث من أسبوع الموضة الرجالية في ميلانو. وكشفت الأرضية الزجاجية منظرا خريفيا تتناثر فيه أوراق الشجر الصفراء أمام الضيوف الجالسين على كراسي مكتبية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبينما عادت رابطة العنق الرفيعة والأحادية اللون إلى عروض «برادا»، كُسرت صرامة بدلات العمل الرمادية والسوداء بجرعات صغيرة وغير تقليدية، من بينها أغطية رأس شبيهة بقبعات السباحة، التي تنوعت ألوانها بين الأرجواني والأحمر الساطع والأخضر التفاحي، والصنادل البراقة.

وقال المدير الفني المشارك لـ«ميوتشا برادا»، راف سيمونز: «فكرة التجديد والتغيير مثل الطبيعة والإيقاعات الطبيعية هي التي ألهمت مجموعة خريف وشتاء 2024-2025» .

وركزت التشكيلة على الأناقة التقليدية، مع سترات من التويد والجلد عريضة الأكتاف، وكنزات صوفية ذات ياقات عالية.

كما أعادت «برادا» إحياء كلاسيكياتها مثل المعاطف الفضفاضة المزدوجة الأزرار الذهبية.
 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية

البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة
تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها

مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها
«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020

«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
110.46 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف الليبية خلال الربع الثالث

110.46 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف الليبية خلال الربع الثالث
«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات

«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو.. تكبير الشفاه بالمكياج
بالفيديو.. تكبير الشفاه بالمكياج
العرقسوس والبزار للتخلص من تقصف الشعر
العرقسوس والبزار للتخلص من تقصف الشعر
تفاصيل إطلالة إليسا المرصعة بالكريستال
تفاصيل إطلالة إليسا المرصعة بالكريستال
بالفيديو.. أخطاء شائعة في مكياجك تجنبيها
بالفيديو.. أخطاء شائعة في مكياجك تجنبيها
بالفيديو: النشا وخل التفاح للتخلص من الرؤوس البيضاء
بالفيديو: النشا وخل التفاح للتخلص من الرؤوس البيضاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين...
تكاليف إطلالة أنغام البيضاء
تكاليف إطلالة أنغام البيضاء...
بالفيديو: قناع المعدنوس لبشرة مشدودة دومًا
بالفيديو: قناع المعدنوس لبشرة مشدودة دومًا...
كريم ليلي للعناية ببشرتك من صنع يديكِ
كريم ليلي للعناية ببشرتك من صنع يديكِ...
بالفيديو: «الأسبرين» للتخلص من بثور الوجه
بالفيديو: «الأسبرين» للتخلص من بثور الوجه...
المزيد
بالفيديو: «برادا» تعيد كلاسيكياتها في تصميمات شتاء 2025
بالفيديو: «برادا» تعيد كلاسيكياتها في تصميمات شتاء 2025...
بالفيديو: القهوة للعناية بالبشرة الدهنية
بالفيديو: القهوة للعناية بالبشرة الدهنية...
أيقونة الموضة «كيت موس» تحتفل بعيدها الخمسين
أيقونة الموضة «كيت موس» تحتفل بعيدها الخمسين...
بالفيديو: النشا وخل التفاح للتخلص من الرؤوس البيضاء
بالفيديو: النشا وخل التفاح للتخلص من الرؤوس البيضاء...
بالفيديو.. أخطاء شائعة في مكياجك تجنبيها
بالفيديو.. أخطاء شائعة في مكياجك تجنبيها...
المزيد