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العدس والليمون للتخلص من الرؤوس السوداء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 09:52 صباحا
العدس والليمون للتخلص من الرؤوس السوداء
خلطة منزلية طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء (أرشيفية: الإنترنت)
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يعاني الكثير مشكلة الرؤوس السوداء، خاصةً حول الأنف والخدين والجبين، ولكنها أكثر انتشارًا في مرحلة المراهقة بسبب التغييرات الهرمونية التي تعد السبب خلف غالبية الشوائب كالرؤوس السوداء والبثور، فعادة ما تسبب المستويات العالية من هرمون «ديهدروتستوسترون» في إنتاج مفرط للغدد الدهنية، ما يسبب انسداد المسام.

متى انسدّت المسام، فإن تراكم الزيوت والخلايا الميتة والبكتيريا سيظهر على شكل رؤوس سوداء، خاصةً حول الأنف والذقن والوجنتين.
ويبقى العائق الأكبر في كيفية إزالة الرؤوس السوداء، والتخلص منها نهائيًا دون إحداث أي ضرر في البشرة. لذلكِ نقدم لكِ قناعا منزليا طبيعيا يخلصكِ من هذه المشكلة تماما عند المداومة عليه. تعرفِ عليه معنا وفق الموقع «جمالك».

قناع العدس وماء الورد للتخلص من الرؤوس السوداء
المكونات
4 ملاعق كبيرة من العدس المسلوق
ملعقة ونصف صغيرة من ماء الورد
3 ملاعق صغيرة من الدقيق
6 قطرات من عصير الليمون

طريقة الاستخدام
- نطحن العدس حتي نحصل على قوام ناعم، ونمزج المكونات، حتى تختلط تماماً.

- نفرد الماسك على البشرة، ونتركه عليها نصف ساعة، ثم نشطف البشرة بالماء الفاتر.

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