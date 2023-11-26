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بلسم ترطيب الشعر من جوز الهند والألوفيرا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 10:17 صباحا
بلسم ترطيب الشعر من جوز الهند والألوفيرا
طريقة منزلية طبيعية لصنع بلسم طبيعي لترطيب الشعر (أرشيفية: الإنترنت)
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تعاني كثير السيدات مشكلة جفاف الشعر، التي قد ترجع إلى استخدامهن المواد الكيميائية الموجودة داخل الشامبو والبلسم اللذين قد يحتويان على البارابين والسيليكون والمواد الكيميائية التي لها آثار سلبية ضارة على الشعر والجسم على المدى الطويل.
لذلك نقدم إليك بالخطوات طريقة صنع بلسم طبيعي دون أي كيماويات، يعمل على ترطيب الشعر وحمايته من التلف، وذلك وفقًا لموقع «بشرتك».

المكونات وطريقة التطبيق
ضعي نصف كوب من العسل في وعاء آمن بالميكروويف، وسخنيه بضع ثوانٍ، لجعله رقيقًا، ثم اضيفي ملعقتين من جل الألوفيرا ونصف كوب من زيت جوز الهند، واخلطيها جيدا، وضعيها في زجاجة مناسبة.

وفي كل مرة بعد الاستحمام، دلكي شعرك الرطب بمقدار ملعقة أو ملعقتين من هذا البلسم، بداية من فروة الرأس حتى أطراف الشعر، ثم غطي شعرك بغطاء الاستحمام البلاستيكي.

واتركي هذا البلسم الطبيعي على شعرك ساعة، ثم اشطفيه، وستلاحظين الفرق من أول استخدام.

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