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«هلبوت» تطلق مجموعة من الساعات تدمج بين العصرية والأنوثة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 09:21 صباحا
«هلبوت» تطلق مجموعة من الساعات تدمج بين العصرية والأنوثة
ساعات نسائية تضفي الشعور بالاناقة والفخامة (جمالك)
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تعتمد الماركات العالمية للساعات النسائية تصاميم فخمة وجذابة لتتناسب مع جميع الأذواق والإطلالات اليومية، ولأن المرأة العصرية تبحث دوماً عما يعكس شخصيتها ويعبر عن أسلوبها، أطلقت دار «هلبوت/ Hublot» مجموعة جديدة من ساعات (Spirit of Big Bang) لتجسد فن الدمج بين الأسلوب الأزلي، وذلك المواكب للموضة، الذي يلبي تطلعات المرأة اليوم. حسب موقع «جمالك».

مجموعة ساعات «Spirit of Big Bang» الجديدة

وتتميز المجموعة المؤلفة من ثماني قطع في هذه المجموعة بالميكانيكية المتطورة والأسلوب الأنثوي الأنيق.

-مصنعو الساعات يتنافسون على ابتكارات تجذب الجيل الجديد
-دور صناعة الساعات تواكب الجيل الجديد بدخول العالم الافتراضي

فتتزين القطع الجديدة بسوار مطاطي بلوني «هلبوت» الكلاسيكيين: الأسود والأبيض. تجمع القطع ما بين الأسلوب العصري المبتكر والأنوثة المطلقة، وهما من أهم العناصر التي تميز المجموعة.
وتعيد الدار السويسرية من خلال القطع الجديدة التي أضافتها إحياء النجاحات التي حققتها «Spirit of Big Bang»، وقد اتخذت فيها العلبة شكل البرميل وزينتها البراغي الستة على شكل H، لتجتمع فيها مختلف العناصر التي تميزها، قُدمت بحجم (32mm)، بالستانلس ستيل أو بالذهب عيار 18 قيراطاً وبنظام «One Click» الخاص بالعلامة.

وتقدم هذه الساعات روحاً جديدة للمجموعة بحجمها الصغير وكل التفاصيل التي تميزها لتكون من القطع الأحب إلى قلب كل امرأة.

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