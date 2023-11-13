ماسك بياض البيض لبشرة ناصعة وصحية

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى جميع النساء للحصول على بشرة صحية، لذا تتنافس الشركات لصنع منتجات العناية بالبشرة إلا أنها قد لا تحقق النتائج المطلوبة لاحتوائها على عناصر كيميائية قد تصيب البشرة بالضرر، لذلك يفضل تجربة ماسكات المكونات الطبيعية، وأكثرها شيوعا ماسك بياض البيض الذي يعتبر أفضل مصدر للبروتين والدهون غير المشبعة، فليس للبيض فوائد صحية فحسب بل يوفر أيضا عديد الفوائد للبشرة، حيث يحتوي على مادة اللوتين التي تساعد في تغذية وترطيب وتعزيز مرونة البشرة، أيضا بياض البيض يحتوي على البروتين والألبومين الطبيعي الذي يساعد في شد الجلد، وكذلك الحد من تكون الرؤوس السوداء تماما.

كما يساعد بياض البيض على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة ما يجعله مثاليا للتعامل مع مشكلات البشرة الدهنية، وتفضل كثيرات استخدام ماسكات بياض البيض لقبض المسام الواسعة، ويستخدم كذلك لتقشير الجلد الميت والتنظيف العميق للمسام، حسب موقع «سوبر ماما».

المكونات:

- بياض بيضة.

- مناشف ورقية.

طريقة التحضير:

- ابدئي تنظيف بشرة الوجه جيدا باستخدام غسول البشرة.

- استخلصي بياض البيض في وعاء صغير واخفقيه قليلا باستخدام المضرب للحصول على قوام متماسك.

- وزعي بياض البيض على بشرة الوجه بكميات كافية باستخدام فرشاة.

- ضعي المناشف الورقية على الوجه لتغطية بياض البيض بالكامل.

-بالفيديو.. زلال البيض لشد الجفون المترهلة

-البيض والرمان لتصغير المسام وتنظيف البشرة من الشوائب

- بعد مرور خمس دقائق، وزعي طبقة ثانية من بياض البيض فوق المناشف الورقية لشد الوجه بشكل أفضل.

- اضغطي برفق على المناشف الورقية لضمان تثبيت بياض البيض على مسام الوجه.

- بعد مرور خمس دقائق أخرى، ابدئي شد المناشف الورقية وإزالتها عن الوجه.

- احرصي على شدها برفق، فقد يكون الأمر مؤلما قليلا.

- بعد إزالة الماسك، اغسلي وجهك جيدا باستخدام الغسول وأتبعيه باستخدام الكريم المرطب، ستلاحظين بنفسك نضارة فورية ومساما أصغر مع اختفاء الرؤوس السوداء المزعجة.