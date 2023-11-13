  • Alwasat News
Atwasat

ماسك بياض البيض لبشرة ناصعة وصحية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 09:37 صباحا
ماسك بياض البيض لبشرة ناصعة وصحية
ماسك بياض البيض لحل مشاكل البشرة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تسعى جميع النساء للحصول على بشرة صحية، لذا تتنافس الشركات لصنع منتجات العناية بالبشرة إلا أنها قد لا تحقق النتائج المطلوبة لاحتوائها على عناصر كيميائية قد تصيب البشرة بالضرر، لذلك يفضل تجربة ماسكات المكونات الطبيعية، وأكثرها شيوعا ماسك بياض البيض الذي يعتبر أفضل مصدر للبروتين والدهون غير المشبعة، فليس للبيض فوائد صحية فحسب بل يوفر أيضا عديد الفوائد للبشرة، حيث يحتوي على مادة اللوتين التي تساعد في تغذية وترطيب وتعزيز مرونة البشرة، أيضا بياض البيض يحتوي على البروتين والألبومين الطبيعي الذي يساعد في شد الجلد، وكذلك الحد من تكون الرؤوس السوداء تماما.

كما يساعد بياض البيض على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة ما يجعله مثاليا للتعامل مع مشكلات البشرة الدهنية، وتفضل كثيرات استخدام ماسكات بياض البيض لقبض المسام الواسعة، ويستخدم كذلك لتقشير الجلد الميت والتنظيف العميق للمسام، حسب موقع «سوبر ماما».
المكونات:
- بياض بيضة.
- مناشف ورقية.

طريقة التحضير:
- ابدئي تنظيف بشرة الوجه جيدا باستخدام غسول البشرة.
- استخلصي بياض البيض في وعاء صغير واخفقيه قليلا باستخدام المضرب للحصول على قوام متماسك.
- وزعي بياض البيض على بشرة الوجه بكميات كافية باستخدام فرشاة.
- ضعي المناشف الورقية على الوجه لتغطية بياض البيض بالكامل.

-بالفيديو.. زلال البيض لشد الجفون المترهلة
-البيض والرمان لتصغير المسام وتنظيف البشرة من الشوائب

- بعد مرور خمس دقائق، وزعي طبقة ثانية من بياض البيض فوق المناشف الورقية لشد الوجه بشكل أفضل.
- اضغطي برفق على المناشف الورقية لضمان تثبيت بياض البيض على مسام الوجه.
- بعد مرور خمس دقائق أخرى، ابدئي شد المناشف الورقية وإزالتها عن الوجه.
- احرصي على شدها برفق، فقد يكون الأمر مؤلما قليلا.
- بعد إزالة الماسك، اغسلي وجهك جيدا باستخدام الغسول وأتبعيه باستخدام الكريم المرطب، ستلاحظين بنفسك نضارة فورية ومساما أصغر مع اختفاء الرؤوس السوداء المزعجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!
في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في الشوارع بلا رعاية طبية»

في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في...
وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء والكلاب الضالة نهشت بعضهم

وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ...
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609 أطفال

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609...
«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)
الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في «فرانكفورت»

الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في ...
كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني
«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي

«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي
«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما

«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»

«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب

ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب
شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال

شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال
بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات

بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات
الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة

الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة
إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة

إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة
رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة

رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماسك الموز لعلاج كل مشاكل البشرة
ماسك الموز لعلاج كل مشاكل البشرة
غرائب الأميركيين.. رسم وشوم برماد الأموات تخليدًا لذكراهم
غرائب الأميركيين.. رسم وشوم برماد الأموات تخليدًا لذكراهم
ماسك القهوة وزيت جوز الهند لإخفاء التجاعيد
ماسك القهوة وزيت جوز الهند لإخفاء التجاعيد
ماسك الخميرة وماء الورد لتفتيح البشرة
ماسك الخميرة وماء الورد لتفتيح البشرة
خلطات للوجه بالحليب والنشا لعلاج مشاكل البشرة
خلطات للوجه بالحليب والنشا لعلاج مشاكل البشرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر
خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر...
ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة وشدها
ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة وشدها...
فوائد زيت اللوز المر للجسم وطريقة الاستخدام
فوائد زيت اللوز المر للجسم وطريقة الاستخدام...
قناع الخيار والعسل والشوفان الأفضل للوجه
قناع الخيار والعسل والشوفان الأفضل للوجه...
ماسك الأفوكادو والكاكاو والعسل للحفاظ على رطوبة البشرة
ماسك الأفوكادو والكاكاو والعسل للحفاظ على رطوبة البشرة...
المزيد
ماسك بياض البيض لبشرة ناصعة وصحية
ماسك بياض البيض لبشرة ناصعة وصحية...
«السحّاب».. علامة مهمة للتعرف على الحقائب الفاخرة
«السحّاب».. علامة مهمة للتعرف على الحقائب الفاخرة...
طريقة فعالة لتطويل الشعر بعصير البطاطس
طريقة فعالة لتطويل الشعر بعصير البطاطس...
خلطات للوجه بالحليب والنشا لعلاج مشاكل البشرة
خلطات للوجه بالحليب والنشا لعلاج مشاكل البشرة...
ماسك الخميرة وماء الورد لتفتيح البشرة
ماسك الخميرة وماء الورد لتفتيح البشرة...
المزيد