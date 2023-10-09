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بالفيديو.. زلال البيض لشد الجفون المترهلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 08:55 صباحا
بالفيديو.. زلال البيض لشد الجفون المترهلة
خلطة طبيعية من البيض، لشدّ الجفون، وإعادة رونقها الطبيعي (الإنترنت)
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الجفون من أكثر أماكن الوجه التي تظهر عليها آثار التعب والإرهاق وكذلك السهر، فإليك بالفيديو خلطة طبيعية من البيض، لشدّ الجفون، وإعادة رونقها الطبيعي. تعرفي عليها معنا.

خلطة زلال البيض لشد الجفون
تتكون هذه الوصفة الهادفة إلى شد بشرة الجفون المترهلة من زلال بيضة واحدة.

- اكسري بيضة واحدة، وافصلي الزلال عن الصفار، حيث إنك بحاجة إلى زلال البيض فقط لهذه الوصفة.

- أنت بحاجة أيضاً إلى عودين من القطن، لتنظيف الأذنين.

طريقة التطبيق:
- نظّفي أولاً منطقة العينين والجفون جيداً من كل آثار المكياج، حيث إن التنظيف الجيد سيحضّر البشرة لاستقبال زلال البيض، وتحقيق مزيد من الاستفادة.

- طبّقي زلال البيض باستخدام عيدان القطن على الجفون.

- اغمضي عينيك عند التطبيق بطريقة تكون فيها بشرة الجفن مرتخية وغير مشدودة.

- انتظري كي تجف طبقة الزلال، قبل أن تطبّقي طبقة أخرى على عينيك.

- يمكنك تكرار تطبيق الزلال عدة مرات، مع الحرص على تغميض العينين في كل مرة تطبّقين بها الوصفة، وعليك الانتظار في كلّ مرة لتجف كل طبقة قبل تطبيق الطبقة التالية.

- بعد التجربة، ستشعرين بأن بشرة عينيك باتت مشدودة ومرفوعة إلى فوق، ومن المرجح أن النتيجة الفعلية ستظهر بعد عدة جلسات من تطبيق هذه الوصفة، وليس من الجلسة الأولى.

- يمكنك تطبيق الوصفة مرتين في النهار، صباحا ومساء.

 

 

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