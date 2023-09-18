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البيض والرمان لتصغير المسام وتنظيف البشرة من الشوائب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 09:31 صباحا
البيض والرمان لتصغير المسام وتنظيف البشرة من الشوائب
طريقة منزلية طبيعة للتخلص من مسام البشرة الواسعة احرصي على تطبيقها (الإنترنت)
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المسامات الواسعة تسهم في ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء، وهي من أكثر المشكلات التي تعاني منها المرأة؛ لأنها تعطي مظهرا سيئا للوجه، وإذا كنت تبحثين عن حل لعلاج المسام الواسعة وتضييقها، بعيدا عن استخدام المكياج الذي يعد من الحلول الموقتة، وبمجرد إزالته تبدأ المسام بالظهور نقدم لك وصفة منزلية طبيعية من الرمان والبيض عند الاستمرار عليها تخلصك من هذه المشكلة تماما تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «جمالك».

البابونج والدقيق لتبييض الرقبة

وصفة البيض والرمان لتصغير المسام وتنظيف البشرة من الشوائب.
المكونات وطريقة التطبيق
بياض بيضة.
ملعقة كبيرة قشر الرمان مطحون.

- اخلطي بياض البيضة بالمضرب الكهربائي؛ حتى يتحول إلى رغوة بيضاء.

- أضيفي قشر الرمان على خليط البيض؛ حتى تحصلي على خليط متجانس.

- طبقي الماسك على بشرة نظيفة واتركي الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم استخدمي الماسك ثلاث مرات أسبوعيا.
 

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