ماسك القهوة وزيت جوز الهند لإخفاء التجاعيد...

يعد ماسك القهوة للوجه وزيت جوز الهند واحدا من أشهر وأفضل الماسكات المستخدمة في عالم الجمال فزيت جوز الهند يعمل على ترميم الأنسجة وتقليل ظهور التجاعيد في الوجه، بالإضافة إلى فوائد القهوة المتعددة لصحة البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها، مرورا بالتخلص من الحبوب والبقع والتجاعيد وعلامات الشيخوخة لذلك يعتبر هذا الماسك أحد الحلول الطبيعية والفعالة لتقشير البشرة بلطف وإزاله خلاياها الميتة للحفاظ على بشرة صحية وشابة حسب موقع «مجلة العزيزة».
المكونات:
- ملعقتان قهوة مطحونة.
- ملعقتان زيت جوز الهند.
طريقة التحضير:
- نخلط القهوة المطحونة مع زيت جوز الهند السائل جيدا.
- يوضع الخليط على أماكن التجاعيد في الوجه باستخدام الأصابع أو الفرشاة.
- يترك الماسك لمدة 15 دقيقة تقريبا ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.
- يمكن تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة منه.
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