ماسك القهوة وزيت جوز الهند لإخفاء التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط

يعد ماسك القهوة للوجه وزيت جوز الهند واحدا من أشهر وأفضل الماسكات المستخدمة في عالم الجمال فزيت جوز الهند يعمل على ترميم الأنسجة وتقليل ظهور التجاعيد في الوجه، بالإضافة إلى فوائد القهوة المتعددة لصحة البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها، مرورا بالتخلص من الحبوب والبقع والتجاعيد وعلامات الشيخوخة لذلك يعتبر هذا الماسك أحد الحلول الطبيعية والفعالة لتقشير البشرة بلطف وإزاله خلاياها الميتة للحفاظ على بشرة صحية وشابة حسب موقع «مجلة العزيزة».

المكونات:

- ملعقتان قهوة مطحونة.

- ملعقتان زيت جوز الهند.