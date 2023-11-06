  • Alwasat News
Atwasat

ماسك القهوة وزيت جوز الهند لإخفاء التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 10:23 صباحا
ماسك القهوة وزيت جوز الهند لإخفاء التجاعيد
خلط القهوة مع زيت جوز الهند لمفعول ساحر على البشرة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يعد ماسك القهوة للوجه وزيت جوز الهند واحدا من أشهر وأفضل الماسكات المستخدمة في عالم الجمال فزيت جوز الهند يعمل على ترميم الأنسجة وتقليل ظهور التجاعيد في الوجه، بالإضافة إلى فوائد القهوة المتعددة لصحة البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها، مرورا بالتخلص من الحبوب والبقع والتجاعيد وعلامات الشيخوخة لذلك يعتبر هذا الماسك أحد الحلول الطبيعية والفعالة لتقشير البشرة بلطف وإزاله خلاياها الميتة للحفاظ على بشرة صحية وشابة حسب موقع «مجلة العزيزة».

المكونات:
- ملعقتان قهوة مطحونة.
- ملعقتان زيت جوز الهند.

-الخيار والقهوة للتخلص من مسامات الساق الواسعة
-الخيار والقهوة للتخلص من مسامات الساق الواسعة

طريقة التحضير:
- نخلط القهوة المطحونة مع زيت جوز الهند السائل جيدا.
- يوضع الخليط على أماكن التجاعيد في الوجه باستخدام الأصابع أو الفرشاة.
- يترك الماسك لمدة 15 دقيقة تقريبا ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.
- يمكن تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة منه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي
الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»

الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»
«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا

«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا
الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال وأبوسليم

الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال ...
دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك

دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك
البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين
«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها نجاحات

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها ...
«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟

«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟
عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»

عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»
«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟

«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟
كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الصناعي التوليدي «غروك»

إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الصناعي التوليدي «غروك»
التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا

التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا
وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»
«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب غزة

«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب ...
إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
قناع الخيار والعسل والشوفان الأفضل للوجه
قناع الخيار والعسل والشوفان الأفضل للوجه
ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة وشدها
ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة وشدها
ماسك الأفوكادو والكاكاو والعسل للحفاظ على رطوبة البشرة
ماسك الأفوكادو والكاكاو والعسل للحفاظ على رطوبة البشرة
خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر
خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر
ماسك الترمس والليمون لنضارة البشرة وتفتيحها
ماسك الترمس والليمون لنضارة البشرة وتفتيحها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السكر البني وزيت الزيتون لتقشير فروة الرأس
السكر البني وزيت الزيتون لتقشير فروة الرأس...
حبوب الوجه.. ما الفرق بين النوع الفطري والبكتيري؟
حبوب الوجه.. ما الفرق بين النوع الفطري والبكتيري؟...
فوائد ماسك القهوة للوجه
فوائد ماسك القهوة للوجه...
ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة وشدها
ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة وشدها...
خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر
خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر...
المزيد
ماسك القهوة وزيت جوز الهند لإخفاء التجاعيد
ماسك القهوة وزيت جوز الهند لإخفاء التجاعيد...
غرائب الأميركيين.. رسم وشوم برماد الأموات تخليدًا لذكراهم
غرائب الأميركيين.. رسم وشوم برماد الأموات تخليدًا لذكراهم...
ماسك الموز لعلاج كل مشاكل البشرة
ماسك الموز لعلاج كل مشاكل البشرة...
ماسك الترمس والليمون لنضارة البشرة وتفتيحها
ماسك الترمس والليمون لنضارة البشرة وتفتيحها...
خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر
خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر...
المزيد